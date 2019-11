video Condividi | A.B. 13:04 Presentata questa mattina la Stagione de La grande prosa, danza & teatro circo 2019-2020, organizzata dal Cedac-Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Undici titoli in cartellone ad Alghero, da dicembre ad aprile Si alza il sipario sul Teatro Civico targato Cedac



ALGHERO - Si alza il sipario sulla Stagione de La grande prosa, danza & teatro circo 2019-2020 organizzata dal Cedac-Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna al Teatro Civico di Alghero, con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Alghero, attraverso la Fondazione Alghero, della Regione autonoma della Sardegna e del Mibact, con il contributo della Fondazione di Sardegna. La presentazione è stata ospitata questa mattina (giovedì) dalla Sala Conferenze de Lo Quarter, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci, dell'assessore comunale alla Cultura Marco Di Gangi, del vicepresidente della Fondazione Alghero Pier Paolo Carta e dal direttore del Cedac Valeria Ciabattoni.



Proprio quest'ultima ha illustrato il programma. Si tratta di undici titoli in cartellone, da dicembre ad aprile 2020, per un totale di quindici recite perchè, in risposta alle sollecitazioni del pubblico, è stato istituito un "secondo turno" di abbonamenti, che comprende altrettanti spettacoli, con l'obbiettivo di raddoppiare l'intera stagione e contribuire ad ampliare ed arricchire l'offerta culturale ad Alghero.



Sotto i riflettori, artisti come Francesco Montanari ed Alessandro Bardani, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, Giovanni Moschella, Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli, l'autore e regista Jurij Ferrini, le attrici Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Chiara Stoppa e Virginia Zini. Ed ancora, l'autore e cantautore Mario Incudine, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, l'etoile Luciana Savignano, il danzatore e coreografo Anthony Heinl e due acrobati e clowns come Alessandro Vallin e Stefano Locati.



