Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, le Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno eseguito un controllo nei confronti di una persona fisica residente a Quartucciu finalizzato alla verifica del corretto assolvimento del cosiddetto "monitoraggio fiscale" Tiene 839mila euro all´estero: sardo nei guai



QUARTUCCIU - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale, le Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno eseguito un controllo nei confronti di una persona fisica residente a Quartucciu finalizzato alla verifica del corretto assolvimento del cosiddetto “monitoraggio fiscale”. L’attività ispettiva, scaturita dall’approfondimento di informazioni di intelligence, ha permesso di appurare che l'uomo detiene, in Gran Bretagna ed in Svizzera, investimenti finanziari per complessivi 839mila euro.



Una volta verificato che questo importo è di lecita provenienza, i finanzieri hanno contestato l’omessa indicazione dello stesso nel quadro Rw delle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2014 al 2017 e provveduto alla successiva segnalazione alla competente Agenzia delle entrate ai fini della dell’irrogazione della sanzione amministrativa, commisurata dal 3 al 15percento dell’importo trasferito. L’intervento dei finanzieri è stato indirizzato a contrastare la circostanza che redditi detenuti all’estero siano sottratti al Fisco italiano.



