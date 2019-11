Condividi | Red 20:23 I finanzieri della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso un’attività di controllo sulla corretta corresponsione di un contributo, erogato dal Gestore servizi energetici, nei confronti di un cagliaritano Contributo energia: intervento delle Fiamme gialle



CAGLIARI - Le Fiamme gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso un’attività di controllo sulla corretta corresponsione di un contributo, erogato dal Gestore servizi energetici, nei confronti di un cagliaritano. Il cosiddetto “Decreto conto termico” ha previsto un contributo percentuale in base alla spesa, determinato dal Gestore servizi energetici, per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e per gli interventi di piccole dimensioni relative ad impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.



Inoltre, ha previsto la non cumulabilità del contributo con altri incentivi statali, tra cui le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per la riqualificazione energetica. L’attività dei finanzieri ha preso in considerazione la circostanza che il controllato aveva comunicato di voler installare un pannello fotovoltaico per produzione di energia termica.



