Condividi | A.B. 22:53 Nel match disputato oggi pomeriggio sul manto erboso del Vanni Sanna e valido per il girone G, i sassaresi hanno ceduto di misura all´Ostiamare. Decisiva una rete di Mastropietro dopo 20” dal calcio d´inizio. Nel secondo tempo, è un assedio biancoceleste Serie D: anticipo amaro per il Latte Dolce



SASSARI - Anticipo amaro per il Latte Dolce. Nel match disputato oggi pomeriggio (sabato) sul manto erboso del Vanni Sanna e valido per il girone G del campionato di serie D, i sassaresi hanno ceduto di misura all'Ostiamare. Decisiva una rete di Mastropietro dopo 20” dal calcio d'inizio.



PRIMO TEMPO. Pronti via, nemmeno 20” sul cronometro e un tiro di collo pieno angolassimo di Mastropietro dalla lunga distanza si insacca alle spalle di Alessandro Lai, ed è 0-1. Tentativo di reazione biancocelesti ed avversari che si chiudono bene in difesa per non rischiare nulla. Doppio corner consecutivo per i laziali, ma senza esito. Al 23', punizione di Daniele Molino per la testa di Nicolò Antonelli, che rimette in mezzo all'area, ma non trova un compagni pronto a chiudere lo schema. Due minuti dopo, Donnarumma schiaccia a rete, ma sul rimbalzo del pallone il guizzo di Lai dice no all’ipotesi di raddoppio ospite. De Sousa tenta la sortita sotto porta, ma il numero uno sassarese para ancora a terra. Al 39,’ il colpo di testa di Francsco Virdis supera Giannini, ma Turrini annulla fra le proteste. Ammonito Molino e poi anche Mastropietro.



SECONDO TEMPO. Si riparte, con i fari accesi ad illuminare il campo. Al 50', De Sousa riceve in piena area, carica il tiro, ma trova Lai pronto a sventare la minaccia, in tuffo di pugni. Quattro minuti dopo, Virdis calcia in diagonale e fa la barba al palo più lontano. Cartellino giallo a Daniele Bianchi. Tiro di Nino Pinna parato da Giannini. Poco oltre l'ora di gioco, Gianmarco Marcangeli sostituisce Tony Gianni. Giallo per Giuseppe Nuvoli. Pinna si incunea in area, palla a Virdis ma la difesa chiude gli spazi e sventa. Ci prova Molino, di poco fuori bersaglio. Ammonizione per Pinna. Al 70', dentro Pieri per Donnarumma. Gli ostiensi inseriscono Cabella per Pedone al 77'. Marcangeli va giù in area, ma per l'arbitro è tutto regolare. Indiscutibile predominio biancoceleste, ma il pareggio non arriva. A quattro minuti dalla fine, dentro Paolo Palmas, Matteo Gadau e Lorenzo Maccis, rispettivamente per Pinna, Nuvoli e Tuccio. Colpo di testa di Nicolò Antonelli di poco a lato. Sono 5 i minuti di recupero. L’assedio continua, ma il pari non arriva. Diagonale di Virdis a lato. L’Ostiamare non cede: finisce 0-1.



SASSARI LATTE DOLCE-OSTIAMARE 0-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Lai, Pireddu, Tuccio (41’st Maccis), Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Gianni (16’st Marcangeli), Nuvoli (41’st Gadau), Virdis, Molino (35’st Doukar), Pinna (41’st Palmas). Allenatore Stefano Udassi.

OSTIAMARE: Giannini, Cerroni, Pompei, Pedone (32’st Cabella), Vasco, Donnarumma (25’st Pieri), Lazzeri (15’st Scaccia), D’Astolfo, De Sousa (28’st Ferrari), Tortolano (38’st Ramacci), Mastropietro. Allenatore Raffaele Scudieri.

ARBITRO: Niccolò Turrini di Firenze.

RETE: 1’ Mastropietro.



Nella foto (di Alessandro Sanna): Nino Pinna Commenti SASSARI - Anticipo amaro per il Latte Dolce. Nel match disputato oggi pomeriggio (sabato) sul manto erboso del Vanni Sanna e valido per il girone G del campionato di serie D, i sassaresi hanno ceduto di misura all'Ostiamare. Decisiva una rete di Mastropietro dopo 20” dal calcio d'inizio.PRIMO TEMPO. Pronti via, nemmeno 20” sul cronometro e un tiro di collo pieno angolassimo di Mastropietro dalla lunga distanza si insacca alle spalle di Alessandro Lai, ed è 0-1. Tentativo di reazione biancocelesti ed avversari che si chiudono bene in difesa per non rischiare nulla. Doppio corner consecutivo per i laziali, ma senza esito. Al 23', punizione di Daniele Molino per la testa di Nicolò Antonelli, che rimette in mezzo all'area, ma non trova un compagni pronto a chiudere lo schema. Due minuti dopo, Donnarumma schiaccia a rete, ma sul rimbalzo del pallone il guizzo di Lai dice no all’ipotesi di raddoppio ospite. De Sousa tenta la sortita sotto porta, ma il numero uno sassarese para ancora a terra. Al 39,’ il colpo di testa di Francsco Virdis supera Giannini, ma Turrini annulla fra le proteste. Ammonito Molino e poi anche Mastropietro.SECONDO TEMPO. Si riparte, con i fari accesi ad illuminare il campo. Al 50', De Sousa riceve in piena area, carica il tiro, ma trova Lai pronto a sventare la minaccia, in tuffo di pugni. Quattro minuti dopo, Virdis calcia in diagonale e fa la barba al palo più lontano. Cartellino giallo a Daniele Bianchi. Tiro di Nino Pinna parato da Giannini. Poco oltre l'ora di gioco, Gianmarco Marcangeli sostituisce Tony Gianni. Giallo per Giuseppe Nuvoli. Pinna si incunea in area, palla a Virdis ma la difesa chiude gli spazi e sventa. Ci prova Molino, di poco fuori bersaglio. Ammonizione per Pinna. Al 70', dentro Pieri per Donnarumma. Gli ostiensi inseriscono Cabella per Pedone al 77'. Marcangeli va giù in area, ma per l'arbitro è tutto regolare. Indiscutibile predominio biancoceleste, ma il pareggio non arriva. A quattro minuti dalla fine, dentro Paolo Palmas, Matteo Gadau e Lorenzo Maccis, rispettivamente per Pinna, Nuvoli e Tuccio. Colpo di testa di Nicolò Antonelli di poco a lato. Sono 5 i minuti di recupero. L’assedio continua, ma il pari non arriva. Diagonale di Virdis a lato. L’Ostiamare non cede: finisce 0-1.SASSARI LATTE DOLCE: Lai, Pireddu, Tuccio (41’st Maccis), Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Gianni (16’st Marcangeli), Nuvoli (41’st Gadau), Virdis, Molino (35’st Doukar), Pinna (41’st Palmas). Allenatore Stefano Udassi.OSTIAMARE: Giannini, Cerroni, Pompei, Pedone (32’st Cabella), Vasco, Donnarumma (25’st Pieri), Lazzeri (15’st Scaccia), D’Astolfo, De Sousa (28’st Ferrari), Tortolano (38’st Ramacci), Mastropietro. Allenatore Raffaele Scudieri.ARBITRO: Niccolò Turrini di Firenze.RETE: 1’ Mastropietro.Nella foto (di Alessandro Sanna): Nino Pinna