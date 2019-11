Condividi | Cor 12:15 In tutta la Sardegna banchetti e gazebo del partito per sostenere la campagna per introdurre un tetto massimo alle tasse in Costituzione. Niente bandiere però ad Alghero, roccaforte berlusconiana di Sardegna Giù le tasse: Forza Italia in piazza



SASSARI - Popolo di Forza Italia in piazza in tutta la Sardegna in questo weekend. Due giornate di gazebo e banchetti in tutti i principali centri dell'Isola, da Cagliari a Olbia, Nuoro e Oristano. Ma anche nei piccoli centri berlusconiani attivi alla Maddalena, Galtellì, Cabras, San Nicolò d’Arcidano, Quartucciu e numerose altre località.



Campagna promossa dalla stessa assessora regionale Zedda a Sant'Elia «le imposte e le tasse alienano imprese e cittadini». Spicca l'assenza delle bandiere tricolore nella roccaforte berlusconiana sarda, la città di Alghero, tra quelle - in Italia - con la più alta percentuale di consensi in occasione dell'ultima deludente tornata elettorale amministrativa nazionale.



In piazza i simpatizzanti del partito, accompagnati dai rappresentanti istituzionali regionali e locali, consiglieri e amministratori, hanno raccolto l'invito di Silvio Berlusconi per introdurre un tetto massimo alle tasse in Costituzione. Iniziativa voluta «per la raccolta di firme contro la pressione fiscale e le nuove tasse del governo nazionale».



Nella foto: i banchetti nelle piazze della Sardegna Commenti SASSARI - Popolo di Forza Italia in piazza in tutta la Sardegna in questo weekend. Due giornate di gazebo e banchetti in tutti i principali centri dell'Isola, da Cagliari a Olbia, Nuoro e Oristano. Ma anche nei piccoli centri berlusconiani attivi alla Maddalena, Galtellì, Cabras, San Nicolò d’Arcidano, Quartucciu e numerose altre località.Campagna promossa dalla stessa assessora regionale Zedda a Sant'Elia «le imposte e le tasse alienano imprese e cittadini». Spicca l'assenza delle bandiere tricolore nella roccaforte berlusconiana sarda, la città di Alghero, tra quelle - in Italia - con la più alta percentuale di consensi in occasione dell'ultima deludente tornata elettorale amministrativa nazionale.In piazza i simpatizzanti del partito, accompagnati dai rappresentanti istituzionali regionali e locali, consiglieri e amministratori, hanno raccolto l'invito di Silvio Berlusconi per introdurre un tetto massimo alle tasse in Costituzione. Iniziativa voluta «per la raccolta di firme contro la pressione fiscale e le nuove tasse del governo nazionale».Nella foto: i banchetti nelle piazze della Sardegna