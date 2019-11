Condividi | A.B. 17:57 L´Athena Oristano sbanca il PalaCorbia per 2-5 nel match valido per il campionato regionale di serie C1. Di Idili e Bartoli le reti degli algheresi, che avevano iniziato bene, trovandosi in vantaggio per 2-1 nei primi 10´ di gara Calcio a 5: Futsal sconfitta a domicilio



ALGHERO - La Futsal Alghero incappa nella seconda sconfitta casalinga della stagione contro una buona Athena Oristano. 2-5 il risultato in favore degli ospiti, nel match disputato sul parquet del PalaCorbia e valido per il campionato regionale di serie C1 di calcio a 5.



PRIMO TEMPO. Giallorossi che partono bene, andando in vantaggio dopo pochi secondi con Idili. Al 5’, gli ospiti pareggiano i conti: Dessì imbecca Fadda, che infila di testa. Nel frattempo, la Futsal perde capitan Trentadue per una brutta pallonata in volto. Passano meno di due minuti e la Futsal Alghero trova il 2-1 con Bartoli dopo un’azione confusa. Al 12’, nuovo pareggio oristanese. Poi, un’occasione per parte non sfruttata. A 4’ dall’intervallo, Fois spedisce l’Athena sul 2-3.



SECONDO TEMPO. Al 4', gli ospiti vanno ancora in gol approfittando di un erroraccio in fase di impostazione. Padroni di casa che provano a rientrare in partita, ma Bartoli viene espulso. In inferiorità numerica, arriva il definitivo 2-5 ad opera di Barresi.