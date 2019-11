Condividi | A.B. 19:19 Al termine di un match dominato per tutti i 90′, la Sassari Torres sconfigge 6-1 l’Imolese e centra il quinto successo in altrettante partite del girone C del campionato nazionale di serie C, grazie alle doppiette di Ladu e Dasara ed alle reti di Marenic e Congia Calcio femminile: Sassari ne fa sei all´Imolese



SASSARI - Al termine di un match dominato per tutti i 90′, la Sassari Torres sconfigge 6-1 l’Imolese e centra il quinto successo in altrettante partite del girone C del campionato nazionale di serie C di calcio femminile. Le rossoblu sfruttano anche il ko del Riccione, oggi sconfitto dalla Jesina per 4-0 e superano così le romagnole in classifica. Rimane invece in vetta, ma con una gara in più rispetto alle sassaresi, il Pontedera, oggi vittorioso per 0-1 nel derby toscano in casa della Pistoiese.



PRIMO TEMPO. Nel primo quarto d’ora, le due squadre non riescono a creare occasioni degne di nota, con l’Imolese, che non si fa cogliere impreparata in fase difensiva. Al 15′, la Torres ci prova con Ferrer Garcia, che prova a sorprendere l’estremo difensore Fara, che però smanaccia in calcio d’angolo. Quattro minuti più tardi, le padrone di casa trovano il vantaggio con Ladu: l’attaccante rossoblu viene servita da Marenic e, con un destro preciso, trafigge l’incolpevole Fara. La Torres prende fiducia e ci prova prima con Marenic, poi con Sotgiu, ma Iraci salva sulla linea in entrambe le occasioni. Al 25′, arriva il raddoppio della Torres: riceve Marenic ed a botta sicura supera l’estremo difensore imolese per il 2-0. Tre minuti dopo, sotto il diluvio del “Peppino Sau”, Congia trova il suo primo gol stagionale: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ferrer Garcia, il capitano rossoblu colpisce di testa e batte per la terza volta Fara. Si va al riposo sul punteggio di 3-0.



SECONDO TEMPO. Al ritorno dagli spogliatoi, la musica non cambia ed è sempre la Torres a dettare i ritmi di gioco della partita. Lombardo prima e Ladu poi, ci provano, ma il tiro delle giocatrici rossoblu si spegne alto sulla traversa. Al 62′, Garcia Ferrer prova a sorprendere Fara con un tirocross, che si stampa sul palo, strozzando di fatto l’urlo di gioia della spagnola. Al 71′, arriva il primo squillo del match dell’Imolese, con un tiro dalla distanza di Finotello, ma Savickaitė non si fa cogliere impreparata e respinge il tiro della centrocampista ospite. Due minuti dopo, è la Torres a trovare il fondo della rete con Dasara, che sfrutta il cross di Ladu e insacca il gol del 4-0. Nell’ultimo quarto d’ora, l’Imolese esce completamente dalla partita ed al 79′ Ladu, in contropiede, servita da Dasara supera Fara per la quinta volta. L’asse Ladu-Dasara si rivela ancora una volta fatale per la difesa imolese e, a tu per tu contro Fara, la centravanti sassarese trova l’ottava rete stagionale, la quinta in campionato. Ad un minuto dalla fine, l’Imolese trova il gol della bandiera e Polidori beffa Savickaite con un preciso pallonetto, insaccando la rete del 6-1. L’ultima azione del match è della Torres, con Ladu, che va vicinissima alla tripletta personale, ma Sassi respinge in calcio d’angolo.



SASSARI TORRES-IMOLESE 6-1:

SASSARI TORRES: Savickaitė, Farris (13′st Sotgia), Congia, Tola, Shaheen, Sotgiu (20′st Campesi), Lombardo, Iannetti (13′st Dasara), Ferrer Garcia (29′st Fancellu), Marenic (20′st Peddio), Ladu.

IMOLESE: Fara (39′st Sassi), Manara, Marchi, Nahi, Guede, Cavarra (31′st Collina), Finotello, Valuta (1′st Falcone), Valenti (19′ Mozzillo, 37′st Curulli); Polidori, Iraci.

RETI: 19' Ladu, 25' Marenic, 27' Congia, 28'st Dasara, 34'st Ladu, 35'st Dasara, 44'st Polidori.