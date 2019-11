Condividi | A.B. 9:06 Si sono svolte sabato le elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali della Sezione di Alghero della Lega navale italiana. Dopo due positivi mandati, il presidente uscente Franco Canu lascia la guida della Sezione al neoeletto presidente Lni Alghero: Carossino nuovo presidente



ALGHERO - Si sono svolte sabato le elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali della Sezione di Alghero della Lega navale italiana. Dopo due positivi mandati, il presidente uscente Franco Canu lascia la guida della Sezione al neoeletto presidente Franco Carossino.



Del nuovo Consiglio direttivo, salvaguardando la continuità, ma garantendo in prospettiva anche un utile rinnovamento, fan parte i confermati Franco Canu, Antonello Casu e Claudio Mura ed i neoconsiglieri Stefano Maccioccu, Stefano Salaris e Beppe Serra. Consiglieri supplenti Antonio Carta, Giovanni Chessa e Carmelo Murgia.



Il programma proposto dai nuovi dirigenti prevede per il prossimo triennio un’ambiziosa serie di attività sociali, sportive e culturali mirate in particolare, e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche e le associazioni socio-culturali del territorio, al coinvolgimento dei giovani ed alla trasmissione della passione per il mare e della conoscenza di quanto sia esso importante, come fonte di vita e di ricchezza per Alghero e la Sardegna. «Al nuovo presidente ed al nuovo Direttivo un augurio di buon lavoro», dichiarano i soci.



