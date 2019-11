video Condividi | Red 16:50 Domenica, Via Machin si è unita per ospitare l´evento “ViaMachinPerRachele”, organizzato dal Comitato che unisce le attività della via nel centro storico di Alghero. L´iniziativa ha permesso di ricavare, al netto delle spese, la somma di 3.020euro Il cuore di Via Machin per Rachele



ALGHERO – Domenica, Via Machin si è unita per ospitare l'evento “ViaMachinPerRachele”, organizzato dal Comitato che unisce le attività della via nel centro storico di Alghero. L'iniziativa ha permesso di ricavare, al netto delle spese, la somma di 3.020euro.



La cifra è stata raccolta per aiutare la piccola Rachele nelle sue cure sanitarie. Il Comitato organizzatore, al termine dell'evento, ha ringraziato tutti i partecipanti della serata e quanti, a vario titolo, l'hanno resa possibile, dalle aziende, alle attività commerciali, fino ai singoli cittadini.



Nei prossimi giorni, il Comitato Via Machin pubblicherà nella propria pagina social “Via Ambrogio Machin”, la rendicontazione della serata. Tutta la merce che non è stata consumata durante la serata è stata donata a nome di Rachele alle associazioni Approdo Onlus e Polissoccorso Alghero.



Nella foto: Marino Naitana, Francesco Deriu e Tonello Mulas, componenti del Comitato