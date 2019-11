Condividi | Red 18:08 La rivista “Evoo World ranking”, un’istituzione a livello internazionale, ha indicato l’azienda algherese come la prima nell’Isola e tra le migliori dodici a livello nazionale. Riconoscimento importante anche per l’olio Gran Riserva Giuseppe Fois Accademia Olearia miglior oleificio in Sardegna



ALGHERO - Ottime notizie per il comparto agricolo di Alghero: Accademia Olearia, oleificio di proprietà delle Tenute Fois, è stata indicata come “Miglior oleificio in Sardegna” dall’Evoo World ranking, considerato come il più autorevole concorso mondiale dedicato agli oli extravergine d’oliva più premiati al mondo. Accanto al primo posto regionale, Accademia Olearia Alghero ha ricevuto due altri grandi premi: è stata inserita tra le più importanti dodici aziende in Italia e l’olio Gran Riserva Giuseppe Fois si è classificato all’11esimo posto tra i migliori oli italiani. La particolarità del concorso “Evoo Wr” lo rende per molti aspetti uno dei più importanti a livello mondiale. Per l’azienda della famiglia Fois si tratta di un traguardo molto importante, il riconoscimento per un lavoro incessante, unito alla qualità del territorio e delle colture curate quotidianamente da un team affiatato.



«Ricevere questi riconoscimenti da un concorso come l’Evoo World ranking è per noi motivo di grande orgoglio - sottolinea la famiglia Fois - Lavoriamo ogni giorno duramente per cercare di raggiungere la migliore qualità e valorizzare Alghero e la Sardegna nel mondo, e certi traguardi ci fanno capire come questa sia la direzione giusta. A tal proposito, vogliamo ringraziare tutti i nostri dipendenti e collaboratori e tutte le persone che ogni giorno scelgono i prodotti di Accademia Olearia, preferendo la sua qualità e permettendoci di continuare a inseguire un sogno».



Il traguardo raggiunto con Evoo Wr è l’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti recentemente ottenuti dall’azienda: l’olio Riserva del Produttore Dop di Sardegna ha ricevuto la medaglia d’oro nel concorso “NY100c World olive oil competition” e la “Corona Maestro d’olio 2019”; sempre il Riserva del produttore, il Gran Riserva Fruttato Fois ed il Bio Dop Sardegna hanno ricevuto una distinzione speciale dall’Orciolo d’oro, il più antico e prestigioso concorso dedicato agli oli extravergine d’oliva. Inoltre, dal 2019, Accademia Olearia è “Presidio slow food” grazie all’olio extravergina biologico Dop Sardegna.



