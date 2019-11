Condividi | Red 10:06 Come previsto dall´ordinanza del Comune di Porto Torres, Via Emilio Lussu diventerà a percorrenza mono-direzionale lungo la direttrice Viale della Libertà-via Balai, mentre Via Sandro Pertini si potrà percorrere lungo la direttrice inversa, cioè Via Balai-Viale della Libertà Sensi unici in Via Lussu e Via Pertini



PORTO TORRES - Saranno effettuate domani, mercoledì 20 novembre, meteo permettendo, le ultime attività propedeutiche all'attivazione del senso unico in Via Pertini ed in Via Lussu, a Porto Torres. Gli operai rimuoveranno le coperture dalla segnaletica verticale e completeranno quella orizzontale. Come previsto dall'ordinanza comunale, Via Emilio Lussu diventerà a percorrenza mono-direzionale lungo la direttrice Viale della Libertà-via Balai, mentre Via Sandro Pertini si potrà percorrere lungo la direttrice inversa, cioè Via Balai-Viale della Libertà.