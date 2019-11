Condividi | Red 20:02 Attimi di panico, oggi pomeriggio, lungo la Strada statale 125, in località Casagliana. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia è stato provvidenziale, visto che hanno evitato il diffondersi dell’incendio sulla cisterna di benzina Paura sulla 125: autocisterna in fiamme



OLBIA – Attimi di panico, oggi pomeriggio (martedì), lungo la Strada statale 125. Attorno alle 15.15, la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari hanno inviato due squadre del Pronto intervento del Distaccamento di Olbia all'altezza della località Casagliana.



La richiesta d'intervento era relativa all'incendio di una motrice trainante una cisterna di benzina. Dai primi rilievi, pare che la causa dell’incendio sia da attribuirsi alla rottura della turbina della motrice, con successivo sversamento dell’olio.



