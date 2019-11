video Condividi | Cor 18:46 All´interno della casa era presente un 50enne rimasto coinvolto nell´esplosione. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Cagliari Esplosione a Serdiana, grave 50enne



CAGLIARI - Paura a Serdiana per una esplosiove avvenuta introno alle 16. Interessata una civile abitazione. All'origine di tutto, probabilmente, una perdita da una bottiglia di gpl installata in una stufa. Sul posto la squadra di pronto intervento dalla centrale Operativa dal Comando di Cagliari con in supporto una autobotte ed un autoscala.



All’arrivo sul posto delle squadre, l’incendio non si era fortunatamente propagato, ma vi era ancora presente una grande perdita di gpl creando una grossa situazione di pericolo.



Potevano esserci infatti le condizioni per una seconda detonazione. Sul posto i Carabinieri e i soccorsi sanitari con ambulanza ed elicottero: all'interno della casa, infatti, era presente un 50enne rimasto coinvolto nell'esplosione. Le sue condizioni sarebbero gravi.