Bilancio partecipato a Sant´Agostino

ALGHERO - Dopo l'avvio della consultazione on-line, sabato 23 e domenica 24 novembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, di fronte al supermercato Nonna Isa di Via Sant’Agostino, ad Alghero, Sinistra in Comune distribuirà i questionari per la consultazione diretta dei cittadini, sul tema del bilancio partecipativo. Verrà consegnato agli abitanti del popoloso quartiere un questionario nel quale si potrà indicare la scelta dell’intervento pubblico che si ritiene prioritario per il quartiere.



Oltre alle opzioni indicate, gli abitanti potranno avanzarne altre. Le riposte saranno raccolte ed analizzate con sistemi elettronici specifici e saranno restituite ai cittadini. Gli abitanti del quartiere potranno, così, conoscere quali saranno le esigenze espresse dalla Maggioranza e su quelle avviare il processo democratico del Bilancio partecipativo.



Possono compilare il questionario tutti gli abitanti che abbiano compito il 16esimo anno di età. Sinistra in comune invita gli abitanti di Sant'Agostino alla partecipazione attiva, nell'interesse del quartiere. Per la raccolta dei questionari compilati, si è reso disponibile il Bar Furesi, in Via Carrabuffas 29, nel quale è stata posizionata una cassetta per la raccolta.