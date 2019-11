Condividi | Cor 11:20 In attesa di atti, progetti e opere, le intenzioni della Maggioranza di destra che amministra ad Alghero sono state nuovamente ribadite in Aula con l´approvazione di una mozione. Nel frattempo per gli anziani si ufficializza una lunga permanenza a Fertilia Mozione: Cra in Viale della Resistenza



ALGHERO - «Il Centro Anziani di viale della Resistenza sarà riqualificato. La struttura progettata da Simon Mossa, a cui il rinnovato centro sarà intitolato, continuerà nel più breve tempo possibile a svolgere le proprie funzioni». E' ribadito in una nota dell'Amministrazione comunale algherese. Venerdì il Consiglio comunale ha approvato quella che gli amministratori definiscono «la strada più corta per riportare gli anziani in Viale Della Resistenza»: una mozione con la quale dispone la destinazione specifica dei fondi regionali, 7.900.000 euro. Adesso serviranno atti, progetti e opere. Ed in attesa di capire i tempi ipotizzati, nel frattempo per gli anziani si ufficializza una lunga permanenza a Fertilia.



La mozione della maggioranza, primo firmatario Maurizio Pirisi (ma letta da Antonello Muroni), attesta la volontà sentita da più parti di un ritorno alla struttura sgomberata il 21 luglio del 2018 a seguito di un parziale cedimento strutturale di una porzione del tetto, e che attualmente si trova in una situazione di totale incuria e abbandono. Nonostante le denunce e i sopralluoghi degli scorsi mesi, infatti, pare proprio che nessuno abbia ancora mosso un dito ed all'interno dell'immobile continuino perfino razzie e bivacchi.



«La proposta di riqualificazione del Cra – spiega il Sindaco Mario Conoci - è un preciso impegno volto a rivitalizzare una struttura che per molto tempo ha costituito un riferimento di eccellenza per i tanti ospiti, autosufficienti e non autosufficienti. Il Centro Residenziale ha rappresentato e rappresenta ancora oggi una testimonianza di vicinanza e di sensibilità della città di Alghero verso gli anziani, a cui rivolgiamo un'attenzione particolare nelle nostre politiche sociali». La mozione è stata votata con la presenza dei soli consiglieri della maggioranza, assente la minoranza.



GUARDA LE IMMAGINI DEL CONSIGLIO COMUNALE Commenti ALGHERO - «Il Centro Anziani di viale della Resistenza sarà riqualificato. La struttura progettata da Simon Mossa, a cui il rinnovato centro sarà intitolato, continuerà nel più breve tempo possibile a svolgere le proprie funzioni». E' ribadito in una nota dell'Amministrazione comunale algherese. Venerdì il Consiglio comunale ha approvato quella che gli amministratori definiscono «la strada più corta per riportare gli anziani in Viale Della Resistenza»: una mozione con la quale dispone la destinazione specifica dei fondi regionali, 7.900.000 euro. Adesso serviranno atti, progetti e opere. Ed in attesa di capire i tempi ipotizzati, nel frattempo per gli anziani si ufficializza una lunga permanenza a Fertilia.La mozione della maggioranza, primo firmatario Maurizio Pirisi (ma letta da Antonello Muroni), attesta la volontà sentita da più parti di un ritorno alla struttura sgomberata il 21 luglio del 2018 a seguito di un parziale cedimento strutturale di una porzione del tetto, e che attualmente si trova in una situazione di totale incuria e abbandono. Nonostante le denunce e i sopralluoghi degli scorsi mesi, infatti, pare proprio che nessuno abbia ancora mosso un dito ed all'interno dell'immobile continuino perfino razzie e bivacchi.«La proposta di riqualificazione del Cra – spiega il Sindaco Mario Conoci - è un preciso impegno volto a rivitalizzare una struttura che per molto tempo ha costituito un riferimento di eccellenza per i tanti ospiti, autosufficienti e non autosufficienti. Il Centro Residenziale ha rappresentato e rappresenta ancora oggi una testimonianza di vicinanza e di sensibilità della città di Alghero verso gli anziani, a cui rivolgiamo un'attenzione particolare nelle nostre politiche sociali». La mozione è stata votata con la presenza dei soli consiglieri della maggioranza, assente la minoranza.