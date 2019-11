Condividi | Cor 21:29 "Meno tasse e più lavoro". Mai slogan fu più eloquente: prosegue la campagna anti-tasse di Forza Italia anche ad Alghero. Con Marco Tedde, tutti i membri del partito Tasse: Fi più forte della pioggia



ALGHERO - Arriva anche nella roccaforte berlusconiana di Sardegna, la città di Alghero, la campagna anti-tasse lanciata a livello nazionale da Forza Italia ed avviata con successo lo scorso weekend nell'isola [



Il banchetto ha avuto infatti collocazione nella sede di via Vittorio Emanuele per tutta la giornata di sabato (era inizialmente previsto in piazza). Col neo consulente dell´assessorato regionale al Lavoro, Marco Tedde, tutti i membri del partito, consiglieri comunali, assessori e simpatizzanti con l'ormai famosa pettorina blu.



Sempre ad Alghero si prosegue mercoledì prossimo coi gazebo nella Piazzetta di viale Europa e giovedì in occasione del tradizionale mercatino della Coldiretti nel quartiere di Sant'Agostino. Banchetti sono previsti in tutti i territori dell'isola: Forza Italia sostiene una proposta di legge che introduca in Costituzione un tetto massimo alle tasse.



