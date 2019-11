Condividi | A.B. 0:13 Pareggio che sa di beffa quello ottenuto dalle sassaresi, nel match valido per il girone C del campionato nazionale di serie C di calcio femminile. Le ragazze di mister Desole si sono portate in vantaggio grazie al gol di Ferrer al 13′, ma le toscane, all’89’. hanno trovato il pareggio con Alice Sacchi. In virtù di questo pareggio, il Città di Pontedera conserva la vetta della classifica con una partita in più rispetto alla Torres Calcio femminile: Torres pareggia a Pontedera



SASSARI - Pareggio che sa di beffa quello ottenuto dalla Sassari Torres a Pontedera, nel match valido per il girone C del campionato nazionale di serie C di calcio femminile. Le ragazze di mister Desole si sono portate in vantaggio grazie al gol di Ferrer al 13′, ma le toscane, all’89’. hanno trovato il pareggio con Alice Sacchi. In virtù di questo pareggio, il Città di Pontedera conserva la vetta della classifica con una partita in più rispetto alla Torres, mentre il Riccione, che ha superato l’Arezzo per 1-0, si porta a -1 dalle sassaresi.



PRIMO TEMPO. Nei primi minuti di gioco, si rende subito pericolosa la Torres, con Dasara che serve Marenic, ma la centravanti serba non riesce a superare Sacchi, che si rifugia in corner. Il Pontedera prova a portarsi in avanti, ma la difesa sassarese non si fa cogliere impreparata ed al 13′ arriva il gol del vantaggio rossoblu: Ferrer riceve palla da Marenic e deposita la sfera nella porta sguarnita. Quattro minuti dopo, dagli sviluppi di un fallo laterale, ci prova Maffei, ma il tiro finisce alto sulla traversa. Il match, anche in virtù dell’alta posta in palio, appare molto teso e nessuna delle due squadre crea occasioni degne di nota. Alla mezz’ora, Marenic con un’azione personale prova a impensierire la difesa toscana, ma il Pontedera chiude in calcio d’angolo. Le ragazze di Desole ci provano anche dal successivo calcio d’angolo, ma il tiro di Sondore, all’esordio da titolare in campionato, viene parato agevolmente da Sacchi. Il primo tempo scivola via senza emozioni e si va al riposo sullo 0-1.



SECONDO TEMPO. Al ritorno dagli spogliatoi, le ragazze di mister Ulivieri provano a rendersi pericolose con Maffei, ma Congia spazza una potenziale occasione pericolosa per le toscane. Al 53′, si fa vedere in avanti anche la Torres, ma il tiro di Lombardo viene respinto dalla difesa avversaria. Nella prima metà del secondo tempo, è il Pontedera a fare la partita, ma le rossoblu non si fanno cogliere impreparate ed i tiri di Sacchi e Del Prete si concludono con un nulla di fatto. Al 71′, l'arbitro espelle i due tecnici. A dieci minuti dalla fine, Ladu e Marenic provano a chiudere i conti, però prima para Sacchi, poi la conclusione della centravanti serba si spegne di poco a lato. Ad un minuto dalla fine, arriva la doccia fredda per le rossoblu: colpo di testa di Sacchi, che supera Savickaitė e trova il gol del pareggio. Nei minuti di recupero, le due squadre non creano occasioni da gol ed il match termina sull’1-1.



CITTA' DI PONTEDERA-SASSARI TORRES 1-1:

CITTA' DI PONTEDERA: F.Sacchi, Cei, Rizzato, Alice Sacchi, Tramonti, Barbieri, Carrozzo, Gavagni, Consoloni (9′st Del Prete), Maffei (32'st Dantoni), Pantani.

SASSARI TORRES: Savickaitė, Farris, Sondore, Congia, Campesi, Sotgiu, Lombardo, Borg (17′st Ladu), Ferrer; Dasara (44′st Iannetti), Marenic.

ARBITRO: Sangiorgi di Imola.

RETI: 13′ Ferrer, 44′st A.Sacchi. Commenti SASSARI - Pareggio che sa di beffa quello ottenuto dalla Sassari Torres a Pontedera, nel match valido per il girone C del campionato nazionale di serie C di calcio femminile. Le ragazze di mister Desole si sono portate in vantaggio grazie al gol di Ferrer al 13′, ma le toscane, all’89’. hanno trovato il pareggio con Alice Sacchi. In virtù di questo pareggio, il Città di Pontedera conserva la vetta della classifica con una partita in più rispetto alla Torres, mentre il Riccione, che ha superato l’Arezzo per 1-0, si porta a -1 dalle sassaresi.Nei primi minuti di gioco, si rende subito pericolosa la Torres, con Dasara che serve Marenic, ma la centravanti serba non riesce a superare Sacchi, che si rifugia in corner. Il Pontedera prova a portarsi in avanti, ma la difesa sassarese non si fa cogliere impreparata ed al 13′ arriva il gol del vantaggio rossoblu: Ferrer riceve palla da Marenic e deposita la sfera nella porta sguarnita. Quattro minuti dopo, dagli sviluppi di un fallo laterale, ci prova Maffei, ma il tiro finisce alto sulla traversa. Il match, anche in virtù dell’alta posta in palio, appare molto teso e nessuna delle due squadre crea occasioni degne di nota. Alla mezz’ora, Marenic con un’azione personale prova a impensierire la difesa toscana, ma il Pontedera chiude in calcio d’angolo. Le ragazze di Desole ci provano anche dal successivo calcio d’angolo, ma il tiro di Sondore, all’esordio da titolare in campionato, viene parato agevolmente da Sacchi. Il primo tempo scivola via senza emozioni e si va al riposo sullo 0-1.Al ritorno dagli spogliatoi, le ragazze di mister Ulivieri provano a rendersi pericolose con Maffei, ma Congia spazza una potenziale occasione pericolosa per le toscane. Al 53′, si fa vedere in avanti anche la Torres, ma il tiro di Lombardo viene respinto dalla difesa avversaria. Nella prima metà del secondo tempo, è il Pontedera a fare la partita, ma le rossoblu non si fanno cogliere impreparate ed i tiri di Sacchi e Del Prete si concludono con un nulla di fatto. Al 71′, l'arbitro espelle i due tecnici. A dieci minuti dalla fine, Ladu e Marenic provano a chiudere i conti, però prima para Sacchi, poi la conclusione della centravanti serba si spegne di poco a lato. Ad un minuto dalla fine, arriva la doccia fredda per le rossoblu: colpo di testa di Sacchi, che supera Savickaitė e trova il gol del pareggio. Nei minuti di recupero, le due squadre non creano occasioni da gol ed il match termina sull’1-1.CITTA' DI PONTEDERA: F.Sacchi, Cei, Rizzato, Alice Sacchi, Tramonti, Barbieri, Carrozzo, Gavagni, Consoloni (9′st Del Prete), Maffei (32'st Dantoni), Pantani.SASSARI TORRES: Savickaitė, Farris, Sondore, Congia, Campesi, Sotgiu, Lombardo, Borg (17′st Ladu), Ferrer; Dasara (44′st Iannetti), Marenic.ARBITRO: Sangiorgi di Imola.RETI: 13′ Ferrer, 44′st A.Sacchi.