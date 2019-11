Condividi | A.B. 9:43 Sabato e domenica, Cagliari ospiterà le finali dei Campionati Regionali assoluti invernali di nuoto. Quattro i portacolori della compagine algherese che hanno centrato la qualificazione: Alice Maggioni, Maddalena Palladino, Carola Cucchi e Mattia Melone Green Alghero si prepara per i Regionali



ALGHERO – Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, Cagliari ospiterà le finali dei Campionati Regionali assoluti invernali di nuoto. Quattro i portacolori del Green Alghero che hanno centrato la qualificazione: Alice Maggioni (50, 100 e 200stile libero, 50dorso, 50farfalla e 100misti), Maddalena Palladino (50stile libero, 50dorso e 50farfalla), entrambe ampiamente in zona medaglia; Carola Cucchi (50, 100 e 200 dorso), tra le migliori della sua categoria; Mattia Melone, ancora se non completamente in forma (50stile libero e 50farfalla).



Invece, hanno sfiorato l’accesso alle finali Federica Ambrosio nel dorso, Camilla Fiorentino nella rana, Maia Salaris nei misti, Adam Bechere nello stile libero e nella farfalla, Salvatore Ciancilla nei 200farfalla. In leggero miglioramento i giovanissimi Francesca Pittalis, Lorenzo Saba e Pietro Sechi.



