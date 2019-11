Condividi | Red 22:08 Domani sera, il vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino presiederà la celebrazione della Santa Messa nella ricorrenza dell´anniversario della dedicazione della Cattedrale Celebrazione a Santa Maria



La costruzione nel lontano 1730, al termine dei lavori del nuovo complesso presbiteriale, che include l'altare maggiore e l'imponente baaustra, il 26 novembre, il vescovo Caniers Velmont consacrò solennemente la Cattedrale, dedicandola alla Concezione di Maria. E domani sarà quindi un momento importante, tanto per i fedeli, quanto per gli amanti dell'arte. Commenti ALGHERO – Domani, martedì 26 novembre, alle 19, il vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino presiederà la celebrazione della Santa Messa nella ricorrenza dell'anniversario della dedicazione della Cattedrale di Alghero. La Santa Messa sarà animata dal Coro Diocesano.«La Casa di Dio, il tempio del Signore è l'immagine concreta e visibile del Popolo di Dio in cammino verso la salvezza. L'altare, dove si celebra il Sacrificio è segno di Cristo e l'aula è simbolo del Popolo di Dio», viene spiegato.La costruzione nel lontano 1730, al termine dei lavori del nuovo complesso presbiteriale, che include l'altare maggiore e l'imponente baaustra, il 26 novembre, il vescovo Caniers Velmont consacrò solennemente la Cattedrale, dedicandola alla Concezione di Maria. E domani sarà quindi un momento importante, tanto per i fedeli, quanto per gli amanti dell'arte.