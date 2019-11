Condividi | Red 11:41 Il fatto più significativo è certamente rappresentato dall’iscrizione al Partito sardo d’azione di tre consiglieri comunali: Nando Sabiu, Umberto Puledda ed il capogruppo Davide Isoni, «che non mancheranno di portare nella massima istituzione cittadina quelle istanze sardiste utili per favorire una crescita in chiave identitaria della nostra comunità» Olmedo: cresce il Psd´az in Aula



OLMEDO - Anche ad Olmedo il PSd’Az cresce e non lo fa solo con il numero degli iscritti, ma anche nella presenza in Consiglio comunale. Con la chiusura del tesseramento al Partito, che è avvenuta il 30 settembre, si è rafforzata la presenza sardista nel paese del Coros. Il fatto più significativo è certamente rappresentato dall’iscrizione al Partito sardo d’azione di tre consiglieri comunali: Nando Sabiu, Umberto Puledda ed il capogruppo Davide Isoni, «che non mancheranno di portare nella massima istituzione cittadina quelle istanze sardiste utili per favorire una crescita in chiave identitaria della nostra comunità».



Tra gli iscritti non potevano mancare due sardisti storici, che hanno contribuito alla crescita dei Quattro mori fin dagli Anni Ottanta: il combattivo Franco Masala e la consorte Vanna Sanna, oltre l’attivista Antonio Delogu. «Il prossimo passo sarà quello di creare ad Olmedo una Sezione del Partito sardo d’azione – spiega il portavoce Sabiu - con una sede propria e Direttivo eletto dalla base degli iscritti. Questo per poter coinvolgere quei compaesani che credono nel Sardismo e nell’azione politica che quotidianamente porta avanti il nostro segretario nazionale e presidente della Regione sarda Christian Solinas. Dopo i fasti del “Vento Sardista” dell’era di Mario Melis, oggi è tangibile la ripresa di fiducia nei confronti del partito più antico, ed allo stesso tempo più moderno, di tutto l’arco costituzionale: il PSd’Az. Anche ad Olmedo si sta risvegliando l’orgoglio Sardista, lo dimostra il confortante risultato ottenuto dal partito nelle ultime competizioni regionali».



«Il nostro compitò sarà quello di alimentare il sentimenti identitario che vi è dentro ognuno di noi, per trasformarlo in fiducia elettorale verso il glorioso simbolo dei Quattro mori. La piccola pattuglia Sardista presente in Consiglio comunale si mette da subito a disposizione per creare quell’anello di congiunzione tra l’Amministrazione comunale di Olmedo ed i rappresentanti sardisti presenti nella massima Istituzione sarda, al fine di sensibilizzarli sui temi che riguardano il territorio che ci circonda, a partire dai problemi della ,iniera e dei suoi lavoratori, dalla valorizzazione del nostro patrimonio archeologico, dai collegamenti su gomma e rotaie, dall’agricoltura e allevamento e quant’altro. Olmedo ha ancora potenzialità inespresse, il PSd’Az, nel leale rapporto di fiducia e sostegno al sindaco Tony Faedda, farà la sua parte e metterà in campo ogni sforzo, affinché ogni strada verrà percorsa per far crescere e progredire la nostra magnifica comunit໸ conclude Nando Sabiu. Commenti OLMEDO - Anche ad Olmedo il PSd’Az cresce e non lo fa solo con il numero degli iscritti, ma anche nella presenza in Consiglio comunale. Con la chiusura del tesseramento al Partito, che è avvenuta il 30 settembre, si è rafforzata la presenza sardista nel paese del Coros. Il fatto più significativo è certamente rappresentato dall’iscrizione al Partito sardo d’azione di tre consiglieri comunali: Nando Sabiu, Umberto Puledda ed il capogruppo Davide Isoni, «che non mancheranno di portare nella massima istituzione cittadina quelle istanze sardiste utili per favorire una crescita in chiave identitaria della nostra comunità».Tra gli iscritti non potevano mancare due sardisti storici, che hanno contribuito alla crescita dei Quattro mori fin dagli Anni Ottanta: il combattivo Franco Masala e la consorte Vanna Sanna, oltre l’attivista Antonio Delogu. «Il prossimo passo sarà quello di creare ad Olmedo una Sezione del Partito sardo d’azione – spiega il portavoce Sabiu - con una sede propria e Direttivo eletto dalla base degli iscritti. Questo per poter coinvolgere quei compaesani che credono nel Sardismo e nell’azione politica che quotidianamente porta avanti il nostro segretario nazionale e presidente della Regione sarda Christian Solinas. Dopo i fasti del “Vento Sardista” dell’era di Mario Melis, oggi è tangibile la ripresa di fiducia nei confronti del partito più antico, ed allo stesso tempo più moderno, di tutto l’arco costituzionale: il PSd’Az. Anche ad Olmedo si sta risvegliando l’orgoglio Sardista, lo dimostra il confortante risultato ottenuto dal partito nelle ultime competizioni regionali».«Il nostro compitò sarà quello di alimentare il sentimenti identitario che vi è dentro ognuno di noi, per trasformarlo in fiducia elettorale verso il glorioso simbolo dei Quattro mori. La piccola pattuglia Sardista presente in Consiglio comunale si mette da subito a disposizione per creare quell’anello di congiunzione tra l’Amministrazione comunale di Olmedo ed i rappresentanti sardisti presenti nella massima Istituzione sarda, al fine di sensibilizzarli sui temi che riguardano il territorio che ci circonda, a partire dai problemi della ,iniera e dei suoi lavoratori, dalla valorizzazione del nostro patrimonio archeologico, dai collegamenti su gomma e rotaie, dall’agricoltura e allevamento e quant’altro. Olmedo ha ancora potenzialità inespresse, il PSd’Az, nel leale rapporto di fiducia e sostegno al sindaco Tony Faedda, farà la sua parte e metterà in campo ogni sforzo, affinché ogni strada verrà percorsa per far crescere e progredire la nostra magnifica comunit໸ conclude Nando Sabiu.