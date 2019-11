video Condividi | Cor 9:40 Apre presso il Centro Ferroni un luogo in cui si realizzano progetti di Teatro e di Teatro Lingua, aperto ad altre realtà culturali e sociali. Le interviste con le protagoniste della nuova ed entusiasmante avventura ScenAperta ad Alghero: il debutto



ALGHERO - Al via il Tango, Tecnica Nia e Yoga, Teatro e Teatro in Lingua. Un centro accogliente per attività artistiche, culturali, educative, o altre attività legate al benessere e alla consapevolezza del sé. E' ScenAperta, un luogo in cui si realizzano diversi progetti, aperto ad altre realtà culturali e sociali.



L'idea nasce dalla stretta collaborazione dell’Associazione Culturale "Les Bruixes" e del progetto di "TeatroLingua On Stage", associazione che si occupa di Teatro con laboratori sperimentali di recitazione e sviluppo di progetti sociali, di formazione in ambito artistico – culturale con una attenzione particolare ai giovani.



Nel prossimo futuro sono già in programmazione diversi progetti tra cui musica, percussioni, canto e grafologia. ScenAperta si trova presso il Centro Commerciale Ferroni di via Giovanni XXIII ad Alghero. Un luogo aperto ad altre realtà culturali e sociali che vorranno accogliere l'idea di condividere l'entusiasmo ed anche il rischio, in modo da poter offrire alla città e dintorni una maggiore offerta di attività.