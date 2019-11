Condividi | Red 22:16 C’è tempo fino alle 12 di venerdì per partecipare alla selezione per “Tutor/ambassador Erasmus” indetta dall’Università degli studi di Sassari. Sarà predisposta una graduatoria di studenti e studentesse per lo svolgimento di 400 ore da destinare ad attività di promozione dei programmi di mobilità internazionale Uniss cerca studenti ambassador



SASSARI - C’è tempo fino alle 12 di venerdì 28 novembre per partecipare alla selezione per “Tutor/ambassador Erasmus” indetta dall’Università degli studi di Sassari. Sarà predisposta una graduatoria di studenti e studentesse per lo svolgimento di 400 ore da destinare ad attività di promozione dei programmi di mobilità internazionale e delle azioni intraprese in tal senso dall’Università di Sassari.



Inoltre, gli ambassador saranno chiamati ad animare attività di tutorato ed orientamento per potenziare i servizi agli studenti in mobilità internazionale in ingresso ed in uscita nell'ambito del Programma Erasmus e degli altri programmi di mobilità internazionale attivati dall'Università di Sassari. Il servizio dovrà essere svolto nei Dipartimenti dell'Ateneo, all'Ufficio Relazioni internazionali e nel Centro linguistico di Ateneo. Il bando è pubblicato sul sito internet dell'Uniss.