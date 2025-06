Cor 15:19 A Surigheddiu il Centro Innovative Agriculture L´Università degli Studi di Sassari presenta la nascita del nuovo Centro ubicato in agro di Alghero, il suo ruolo strategico e le prospettive future. Appuntamento per la giornata di venerdì 27 giugno



ALGHERO - Si terrà venerdì 27 giugno a Surigheddu, dalle 9.00 alle 12.30, l'evento di inaugurazione del "Centro Innovative Agriculture (IA)" dell'Università degli Studi di Sassari. Sarà una giornata di incontro e confronto per raccontare la nascita del nuovo Centro, il suo ruolo strategico e le prospettive future. «Un’occasione per unire imprese, ricercatori ed enti in una rete di innovazione al servizio dell’agricoltura sarda, con un’attenzione speciale alle piccole e medie realtà produttive» annunciano dall'Università sassarese, presente a Surigheddu dal 2002 col Centro Interdipartimentale per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale.