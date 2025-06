S.A. 18:53 Lotta alla Desertificazione con Uniss e CNR L’appuntamento è per martedì 17 giugno, con eventi online e in presenza, dedicati al tema 2025: il ripristino delle terre degradate



SASSARI - Il futuro del pianeta si gioca anche nella lotta alla desertificazione. In occasione della Giornata Mondiale istituita dalle Nazioni Unite, l’Università degli Studi di Sassari – attraverso il Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione (NRD) – e l’Istituto per la BioEconomia del CNR (CNR-IBE) promuovono una giornata ricca di iniziative, tra scienza, territorio e cittadinanza attiva. L’appuntamento è per martedì 17 giugno, con eventi online e in presenza, dedicati al tema 2025: il ripristino delle terre degradate. La giornata si aprirà alle 10 con il webinar internazionale in lingua inglese “Innovations for tackling desertification”, in cui verranno presentati i progetti Monalisa e Terrasafe, che vedono coinvolti NRD Uniss e CNR IBE. L’incontro sarà occasione per condividere soluzioni innovative, casi studio e approcci multidisciplinari nella lotta alla desertificazione.



Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00 nell’Aula Barbieri del Dipartimento di Agraria (viale Italia 39, Sassari), si terrà un webinar in italiano, coordinato da NRD e CNR, focalizzato sul dialogo tra ricerca scientifica, imprese, cittadini e amministrazioni locali. Una tavola rotonda conclusiva proporrà spunti per una visione condivisa e sostenibile della gestione del territorio. A chiudere la giornata, in presenza, sarà la proiezione del documentario “Deserts on the move: Europe” del regista Ingo Herbst, realizzata in collaborazione con il festival Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara. Il Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione (NRD) dell’Università di Sassari è attivo da oltre vent’anni nella ricerca interdisciplinare su cambiamenti climatici, gestione sostenibile delle risorse naturali e cooperazione internazionale. Il suo approccio combina scienza, formazione e azione sul campo per affrontare le sfide ambientali nei territori vulnerabili.