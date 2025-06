S.A. 9:27 Psicologi e counseling: servizi gratuiti a studenti sardi Via libera a un programma di counseling e sostegno psicologico a cura degli Atenei isolani, nell’ambito dei servizi gratuiti di assistenza forniti agli studenti e al personale



SASSARI - Seicentomila euro all’anno per un triennio alle Università di Cagliari e Sassari serviranno a fornire un supporto emotivo, psicologico e pratico agli studenti universitari e al personale degli Atenei sardi. Lo stanziamento è previsto da una delibera con cui la Giunta, su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, ha dato il via libera a un programma di counseling e sostegno psicologico a cura degli Atenei isolani, nell’ambito dei servizi gratuiti di assistenza forniti agli studenti e al personale. Grazie all’intervento di professionisti specializzati, il programma permetterà di raggiungere importanti obiettivi. Tra questi la gestione delle problematiche legate ai disturbi dell’ansia, agli attacchi di panico e a tutto ciò che ostacola il benessere degli studenti. Il supporto psicologico permetterà di superare le difficoltà relazionali e di adattamento all’ambiente universitario e di valorizzare le loro abilità. Ma consentirà anche di sostenere e affiancare il personale degli Atenei.



«Siamo profondamente convinti di fornire uno strumento utile e necessario per gli studenti e le studentesse - spiega l’assessora Portas -. Negli anni abbiamo compreso quanto un supporto psicologico sia fondamentale per il benessere psico fisico, per la cura del loro sistema di relazioni e anche per il rendimento negli studi. La vita dello studente, con le continue sfide e prove alle quali viene sottoposto, non è semplice. Tutto ciò è amplificato dal fatto che molti di loro vivono lontano da casa e dalle famiglie». Per le azioni di counseling e supporto psicologico negli Atenei la legge regionale di Stabilità 2025 ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di 600 mila euro ripartita tra le Università degli Studi di Cagliari e Sassari per la copertura dei costi del servizio. Tali risorse saranno ripartite tra le due università in rapporto alla relativa popolazione studentesca, con riferimento all’anno accademico 2024-2025. Le Università di Cagliari e Sassari dovranno presentare proposte progettuali per gli anni 2025, 2026 e 2027 che dovranno contenere una descrizione dettagliata degli interventi, dei soggetti coinvolti, delle modalità di realizzazione nonché il connesso preventivo finanziario.