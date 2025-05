S.A. 8:09 Queer e ora: convegno a Sassari Il convegno "Queer e ora", una giornata di studi e riflessione pubblica su lotte, intersezionalità, linguaggi, politica, scuola e università. Appuntamento venerdì 30 maggio



SASSARI – Si terrà venerdì 30 maggio, dalle ore 9:00 alle 17:30, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari (Via Zanfarino 62), il convegno "Queer e ora", una giornata di studi e riflessione pubblica su lotte, intersezionalità, linguaggi, politica, scuola e università. Organizzato con il sostegno della Fondazione di Sardegna, all’interno di “Intersezioni culturali” il percorso di iniziative verso il Sardegna Pride 2025 del prossimo 28 giugno a Sassari, l’evento punta ad analizzare e discutere scenari possibili e presenti del pensiero e dell’azione queer nel contesto educativo e sociale. Tra gli ospiti figure accademiche e attiviste provenienti da diverse università come Lorenzo Bernini, Patrizia Patrizi, Federico Zappino, Massimo Prearo, Porpora Marcasciano, Alessio Ponzio, Davide Zotti ed esponenti della rete Educare alle differenze. Il convegno sarà moderato da Diego Lasio. Il dibattito rappresenta un’occasione preziosa per affrontare tematiche urgenti legate ai diritti civili, all’inclusione scolastica e universitaria, e alle trasformazioni culturali in atto nella società contemporanea. Previsti interventi accademici e testimonianze attiviste su linguaggi discriminatori, autodifesa didattica, visibilità LGBTQ+ e libertà d’insegnamento.