Cor 12:47 Resilienza agroambientale: assemblea a Sassari Dal 20 al 22 maggio a Sassari l´Assemblea Generale del progetto Salam-MED. L’Assemblea rappresenta un’importante occasione per rafforzare la collaborazione tra enti di ricerca, istituzioni e stakeholder, consolidando il ruolo del Mediterraneo come laboratorio di innovazione per la sostenibilità ambientale



SASSARI - Dal 20 al 22 maggio 2025 si terrà a Sassari, presso l’Aula Pampaloni del Dipartimento di Agraria, la Sesta Assemblea Generale di Salam-MED, progetto finanziato dal programma PRIMA e coordinato dal Nucleo Ricerca Desertificazione (NRD) dell’Università di Sassari. Salam-MED coinvolge numerosi partner da paesi del Mediterraneo e mira a rafforzare la resilienza dei sistemi agro-ambientali nella regione, promuovendo pratiche sostenibili, soluzioni basate sulla natura (NBS) e modelli innovativi per la gestione delle risorse idriche e del suolo.



L’agenda dell’Assemblea Generale include momenti di confronto scientifico, visite sul campo, sessioni di presentazione dei risultati e attività di coordinamento tra partner. Tra le tappe più significative: Il 20 maggio si terrà un tour con tappe nei capi sperimentali di Berchidda e Monti, presso fabbrica di sughero Molinas (Calangianus), ai siti sperimentali di Làcani e al nuraghe Santu Antine. Il 21 maggio sarà dedicato alla presentazione dei principali deliverable progettuali e alle attività in corso nei diversi work package. Il 22 maggio saranno presentati strumenti per la cooperazione, come la piattaforma digitale Salam-MED e la piattaforma FAO FERM per il ripristino degli ecosistemi.