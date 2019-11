Condividi | Red 16:18 Venerdì sera, è in programma un´assemblea con quattro punti all´Ordine del giorno. Tra gli obiettivi da raggiungere, anche la rigenerazione dell´ex Cotonificio. Invitati all´incontro anche i rappresentanti dell´Amministrazione comunale Assemblea per il Comitato di Sant´Agostino



ALGHERO – Venerdì 29 novembre, alle 18.30, nela sala riunioni della chiesa del Santissimo Nome di Gesù, in Via Sebastiano Satta 122, ad Alghero, il Comitato di quartiere di Sant'Agostino terrà un’assemblea. Quattro i punti all'ordine del giorno, a partire dalla “Disponibilità degli abitanti del quartiere a partecipare alle riunioni del Comitato per un rinnovamento cariche del Consiglio direttivo”.



Poi, verranno illustrati gli “Obbiettivi raggiunti dal Comitato” e gli obiettivi da raggiungere, dalla costruzione e le migliorie del aagrato della chiesa di Sant’Agostino alle piazze interne delle case popolari, fino alla rigenerazione dell’ex Cotonificio. Infine, spazio alle “Varie ed eventuali”.



«La cittadinanza, e in particolare gli abitanti del quartiere – dichiarano gli organizzatori - sono invitati a partecipare. L'invito è esteso al sindaco della città di Alghero Mario Conoci, al Consiglio e alla Giunta comunale».