Questa sera, durante la riunione del Consiglio comunale, il presidente della massima assise cagliaritana ha dovuto abbandonare il suo posto per un malore. Trasportato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni Malore in Aula: Tocco in ospedale



CAGLIARI - Questa sera, durante la riunione del Consiglio comunale di Cagliari, il presidente della massima assise cittadina Edoardo Tocco ha dovuto abbandonare il suo posto per un malore. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha effettuato i primi controlli all'uomo.



Poi, da Palazzo Civico è partita l'ambulanza, in direzione ospedale, dove sono stati effettuati gli accertamenti del caso. Dalle prime notizie, il forzista non sarebbe in gravi condizioni.



Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco