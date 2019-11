video Condividi | Cor 10:30 Primo intervento pubblico da neo presidente della Fondazione Alghero per Andrea Delogu, dopo il rocambolesco addio del 2012. Obiettivo: rilancio della mission nel segno della stretta collaborazione con i privati. Ecco l'integrale al Museo Archeologico in occasione della presentazione del Capodanno di Sardegna Delogu riconnette Alghero: ecco la mission



ALGHERO - 52 eventi musicali, 23 performance, 6 spettacoli teatrali e poi eventi per bambini e per famiglie: il mercato artigianale delle birre nell'ex Ortofrutticolo di via Cagliari e l'area portuale allestita a festa dal 29 dicembre. Insomma, anche questo è il



Nel segno della continuità con un mese e più di manifestazioni, ma anche con lo slogan che muta da «Un anno di eventi» con «Ad Alghero è Capodanno tutto l’anno». Ma il nuovo indirizzo dato alla città è tutto nel segno dei giovani, dell'innovazione ma soprattutto dell'interazione: è qui che sarà rivolto principalmente lo sguardo, potenziando e valorizzando nel contempo le tante risorse della città. Dalla cultura all'arte, i musei, fino alla musica ed il teatro.



Così la presentazione del cartellone del Cap d'Any 2019-2020 è stata anche l'occasione per la prima uscita ufficiale del nuovo Consiglio d'amministrazione della Fondazione Alghero (in occasione della presentazione Cedac era infatti assente Delogu). Col primo intervento pubblico da neo presidente per Andrea Delogu, dopo il rocambolesco addio del 2012 [



«Sono ritornato sul luogo del delitto - ha detto - ma l'obbiettivo rimane la creazione di sinergie e rete fra operatori». Il presidente ringrazia i colleghi Stefania Salvatore e Pierpaolo Carta per l'impegno profuso in queste poche settimane e rilancia le connessioni con operatori turistici e culturali, con imprenditori cittadini, «nel segno della stretta collaborazione». Poi il finale è tutto per sottolineare «le poche ma importanti professionalità presenti in Fondazione», «senza le quali ad Alghero non si sarebbe potuto allestire un Capodanno così». ALGHERO - 52 eventi musicali, 23 performance, 6 spettacoli teatrali e poi eventi per bambini e per famiglie: il mercato artigianale delle birre nell'ex Ortofrutticolo di via Cagliari e l'area portuale allestita a festa dal 29 dicembre. Insomma, anche questo è il Cap d'Any 2019-2020 , il primo con la rinnovata governance della Fondazione Alghero presieduta dall'esperto Andrea Delogu.Nel segno della continuità con un mese e più di manifestazioni, ma anche con lo slogan che muta da «Un anno di eventi» con «Ad Alghero è Capodanno tutto l’anno». Ma il nuovo indirizzo dato alla città è tutto nel segno dei giovani, dell'innovazione ma soprattutto dell'interazione: è qui che sarà rivolto principalmente lo sguardo, potenziando e valorizzando nel contempo le tante risorse della città. Dalla cultura all'arte, i musei, fino alla musica ed il teatro.Così la presentazione del cartellone del Cap d'Any 2019-2020 è stata anche l'occasione per la prima uscita ufficiale del nuovo Consiglio d'amministrazione della Fondazione Alghero (in occasione della presentazioneera infatti assente Delogu). Col primo intervento pubblico da neo presidente per Andrea Delogu, dopo il rocambolesco addio del 2012 [ GUARDA L'INTERVISTA ].«Sono ritornato sul luogo del delitto - ha detto - ma l'obbiettivo rimane la creazione di sinergie e rete fra operatori». Il presidente ringrazia i colleghi Stefania Salvatore e Pierpaolo Carta per l'impegno profuso in queste poche settimane e rilancia le connessioni con operatori turistici e culturali, con imprenditori cittadini, «nel segno della stretta collaborazione». Poi il finale è tutto per sottolineare «le poche ma importanti professionalità presenti in Fondazione», «senza le quali ad Alghero non si sarebbe potuto allestire un Capodanno così». • Guarda e condividi il video su Alguer.tv