ALGHERO - Confermate in blocco tutte le indiscrezioni del Quotidiano di Alghero. Niente big per la notte di Capodanno ad Alghero ma un doppio concerto pensato per teenager e i più anziani, intervallato dallo spettacolo pirotecnico di mezzanotte e dal dj set di radio m2o.



ALGHERO - Confermate in blocco tutte le indiscrezioni del Quotidiano di Alghero. Niente big per la notte di Capodanno ad Alghero ma un doppio concerto pensato per teenager e i più anziani, intervallato dallo spettacolo pirotecnico di mezzanotte e dal dj set di radio m2o.

Si parte col rapper Emis Killa dalle 22.30 sul palco allestito nell'area portuale, per passare a Roy Paci dopo i fuochi. L'autore del tormentone "Toda joia toda beleza", infatti, potrebbe ben coinvolgere le numerose famiglie che tradizionalmente scelgono di brindare sotto le stelle di Alghero.

L'intero cartellone di eventi che abbraccia manifestazioni tra il 5 dicembre ed il 12 gennaio è stato presentato questa mattina ad Alghero. Presenti il sindaco Mario Conoci con l'assessore al Turismo Marco Di Gangi e il nuovo Consiglio d'amministrazione della Fondazione capitanato dal presidente Andrea Delogu al completo.