Contributi volontariato: domande fino al 16 dicembre

ALGHERO - L'Assessorato comunale ai Servizi sociali ha pubblicato l'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi a favore delle associazioni di volontariato. Le sovvenzioni sono destinate alle associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale in ambito socio-assistenziale, che hanno svolto nel corso dell'anno interventi solidaristici e di promozione del benessere a favore della collettività.



Potranno fruire del contributo le associazioni formalmente riconosciute, che abbiano svolto la propria attività nel territorio del Comune di Alghero nel corso del 2019. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle 12 di lunedì 16 dicembre, con l’utilizzo della modulistica presente sul sito internet istituzionale del Comune, o nell’Ufficio Servizi sociali, in Largo San Francesco 14, nel piazzale Lo Quarter, e nell’Ufficio InfoAlghero, in Via Cagliari 2.



«L'ammontare del contributo concesso – spiega l'assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris - compatibilmente con le risorse appositamente stanziate nel Bilancio 2019, verrà stabilito in relazione al numero di domande presentate ed ammesse, previa compilazione di una graduatoria che prenderà in esame diversi parametri». I parametri sono l'attinenza, la coerenza e la rispondenza con la programmazione generale dell'Amministrazione comunale, l'attività dell'associazione svolta o programmata per l'intero anno solare, l'attività in favore della popolazione giovanile presente sul territorio del Comune di Alghero, le azioni di sensibilizzazione alle tematiche ed ai bisogni familiari con offerta di servizi family friendly in sintonia con il Piano strategico della città e con il Piano aziendale Family Audit.