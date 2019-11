Condividi | Red 9:23 Sabato 14 dicembre, è in programma un nuovo appuntamento con le serate dedicate al gusto ed al mondo del vino alla Libreria di Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero. Questa volta, si andrà alla scoperta degli spumanti prodotti con il metodo classico Da Cyrano, appuntamento con gli spumanti



ALGHERO - Sabato 14 dicembre, è in programma un nuovo appuntamento con le serate dedicate al gusto ed al mondo del vino alla Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero. Questa volta, si andrà alla scoperta degli spumanti prodotti con il metodo classico. Il metodo classico è un sistema di spumantizzazione utilizzato per produrre i più grandi spumanti al mondo, che si basa sul principio della rifermentazione in bottiglia.



E' un metodo nato in Francia, nella regione dello Champagne. La tradizione vuole che alla fine del 1600 l’abate Pierre Pérignon abbia scoperto il metodo della rifermentazione del vino in bottiglia durante un pellegrinaggio a Limoux. Le fonti storiche non sono chiarissime sui passaggi che portarono il monaco francese a perfezionare il metodo. Sappiamo però che Pérignon comprese il ruolo della seconda fermentazione e lavorò per affinarne la tecnica, creando il metodo di spumantizzazione che si diffuse nel mondo come “metodo Champenoise“.



I presenti proveranno a scoprire il fascino di questo metodo attraverso i sapori ed i profumi di quattro interessanti etichette: un metodo classico della Sardegna, un Brut di Franciacorta, un Cava reserva dalla Spagna ed uno Champagne. I quattro vini saranno accompagnati da piccoli assaggi ispirati alla loro origine ed identità. I posti sono limitati e la prenotazione è indispensabile. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 079/9738303 o inviare una e-mail all'indirizzo web cyrano.libri@gmail.com.