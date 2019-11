Condividi | Red 15:42 Non uno, ma due Circoli locali che sanciscono la spaccatura in seno al partito algherese. Ieri, la nascita del Circolo territoriale “Tricolore”, con Sefora Salis segretario cittadino; questa sera quello che vede quali promotori l´assessore Marco Di Gangi ed il consigliere comunale Christian Mulas Fratelli d’Italia raddoppia ad Alghero



ALGHERO – Non c'è pace in seno alla Maggioranza locale. Maretta in Fratelli d'Italia, dove nel giro di ventiquattro ore nascono due distinti Circoli territoriali. Il primo ieri (giovedì), il Circolo “Tricolore”, ufficialmente costituito ad Alghero alla presenza del coordinatore provinciale Emanuele Beccu, «dei vertici del partito e dei numerosi militanti», con l'elezione all'unanimità di Sefora Salis segretario cittadino.



«La costituzione del circolo é un passo importante per il radicamento del partito in una realtà locale come Alghero – spiega Salis - dove da sempre esiste una importante tradizione di Destra. Il principale obbiettivo del circolo è quello di riunire storici militanti della Destra locale come Ballarini e Grossi alle nuove realtà emergenti, capaci di dare nuovo impulso all'affermazione del progetto politico di Fratelli d'Italia sul territorio. Iniziamo un percorso politico fatto di coerenza, onestà intellettuale e di attenzione verso le istanze di tutti i cittadini algheresi. Oggi Fratelli d'Italia è un partito determinante nella scena politica algherese e non solo. Confermiamo e rafforziamo il nostro leale sostegno nei confronti del sindaco Conoci e della Maggioranza che governa questa città, attraverso il nostro consigliere comunale Cristian Mulas».



E qui arrivano le note meno liete: «Con immenso dispiacere e, con critica costruttiva non riusciamo a comprendere l'atteggiamento dell'assessore Marco di Gangi, il quale ha dichiarato più volte a mezzo stampa di volersi smarcare dalla Destra storica algherese, atteggiamento giustificabile visto il suo percorso politico. Ricordiamo che il circolo nasce a supporto dei nostri rappresentanti in seno all’Amministrazione e ci auguriamo che da ora in avanti possa esserci una sana e leale collaborazione finalizzata a risolvere I tanti problemi della nostra città»-



Collaborazione che pare difficile dopo l'annuncio di questa mattina. Infatti, «alle ore 19, nella sala della Misericordia, verrà ratificato il circolo algherese di Fratelli d’Italia che nasce dall’iniziativa dei due rappresentanti istituzionali in seno alla Maggioranza guidata da Mario Conoci: il consigliere comunale Christian Mulas e l’assessore Marco Di Gangi. Parteciperanno il coordinatore provinciale Emanuele Beccu, il sindaco di Alghero Mario Conoci, nonché altri rappresentanti dell’attuale Maggioranza alla guida della città».



Nella foto: Marco Di Gangi e Christian Mulas Commenti ALGHERO – Non c'è pace in seno alla Maggioranza locale. Maretta in Fratelli d'Italia, dove nel giro di ventiquattro ore nascono due distinti Circoli territoriali. Il primo ieri (giovedì), il Circolo “Tricolore”, ufficialmente costituito ad Alghero alla presenza del coordinatore provinciale Emanuele Beccu, «dei vertici del partito e dei numerosi militanti», con l'elezione all'unanimità di Sefora Salis segretario cittadino.«La costituzione del circolo é un passo importante per il radicamento del partito in una realtà locale come Alghero – spiega Salis - dove da sempre esiste una importante tradizione di Destra. Il principale obbiettivo del circolo è quello di riunire storici militanti della Destra locale come Ballarini e Grossi alle nuove realtà emergenti, capaci di dare nuovo impulso all'affermazione del progetto politico di Fratelli d'Italia sul territorio. Iniziamo un percorso politico fatto di coerenza, onestà intellettuale e di attenzione verso le istanze di tutti i cittadini algheresi. Oggi Fratelli d'Italia è un partito determinante nella scena politica algherese e non solo. Confermiamo e rafforziamo il nostro leale sostegno nei confronti del sindaco Conoci e della Maggioranza che governa questa città, attraverso il nostro consigliere comunale Cristian Mulas».E qui arrivano le note meno liete: «Con immenso dispiacere e, con critica costruttiva non riusciamo a comprendere l'atteggiamento dell'assessore Marco di Gangi, il quale ha dichiarato più volte a mezzo stampa di volersi smarcare dalla Destra storica algherese, atteggiamento giustificabile visto il suo percorso politico. Ricordiamo che il circolo nasce a supporto dei nostri rappresentanti in seno all’Amministrazione e ci auguriamo che da ora in avanti possa esserci una sana e leale collaborazione finalizzata a risolvere I tanti problemi della nostra città»-Collaborazione che pare difficile dopo l'annuncio di questa mattina. Infatti, «alle ore 19, nella sala della Misericordia, verrà ratificato il circolo algherese di Fratelli d’Italia che nasce dall’iniziativa dei due rappresentanti istituzionali in seno alla Maggioranza guidata da Mario Conoci: il consigliere comunale Christian Mulas e l’assessore Marco Di Gangi. Parteciperanno il coordinatore provinciale Emanuele Beccu, il sindaco di Alghero Mario Conoci, nonché altri rappresentanti dell’attuale Maggioranza alla guida della città».Nella foto: Marco Di Gangi e Christian Mulas