Il baritono algherese sarà interprete del ruolo di Rigoletto di Giuseppe Verdi al Jerusalem theatre, in occasione dei cento anni della prima rappresentazione dell´omonima opera in Israele Lirica: Balzani è Rigoletto in Israele



ALGHERO - Domenico Balzani sarà interprete del ruolo di Rigoletto di Giuseppe Verdi al Jerusalem theatre, in occasione dei cento anni della prima rappresentazione dell'omonima opera in Israele. Il baritono algherese è stato invitato dall'ambasciata italiana e dall'Istituto italiano di cultura come rappresentante dell'eccellenza italiana della lirica. Le rappresentazioni saranno giovedì 5, sabato 7 e domenica 9 dicembre. Ad assistere alle rappresentazioni, anche una comitiva di amici algheresi di Balzani.



