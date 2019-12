Condividi | A.B. 20:11 Eliminazione amara per la compagine sassarese a Roma. Per le ragazze di mister Desole arriva la prima sconfitta stagionale negli ottavi di Coppa Italia di calcio femminile contro la Res women Totti soccer school. Un 3-0 secco, complice le tante assenze ed una giornata sfortunata da dimenticare Calcio femminile: Torres eliminata



SASSARI - Eliminazione amara per la Sassari Torres a Roma. Per le ragazze di mister Desole arriva la prima sconfitta stagionale negli ottavi di Coppa Italia di calcio femminile contro la Res women Totti soccer school. Un 3-0 secco, complice le tante assenze ed una giornata sfortunata da dimenticare.



PRIMO TEMPO. Nei primi minuti di gioco, si rende subito pericolosa la Res: dopo uno svarione difensivo, l’attaccante supera il portiere, ma sbaglia clamorosamente il gol del vantaggio. Sul ribaltamento di fronte, occasionissima per le ospiti: azione in rapidità e tiro di Ferrer, che sfiora la rete. Sono passati solo 3' di gioco. Al 7', l’arbitro concede un rigore molto dubbio per le locali: Ilenia Rossi sembra inciampare sul pallone, ma arriva comunque il fischio dell’arbitro. Dal dischetto la stessa Rossi segna l’1-0. Al 26’ calcio d’angolo per le rossoblu, colpo di testa di Congia, che si insacca all’incrocio dei pali. Tutto fermo però: l’arbitro annulla per un presunto fallo in area. Altra occasione per la Res, Campesi non aggancia una palla alta e Percuoco spara alto da ottima posizione. Negli ultimi minuti, la Res si vede annullare il 2-0 su segnalazione del guardalinee: fuorigioco. Finisce il primo tempo, dopo due minuti di recupero si va negli spogliatoi sull'1-0.



SECONDO TEMPO. Al 48', punizione dal limite per la Res: calcia a giro di Nagni ed è il 2-0. Doppio cambio torresino tra il 65' ed il 67', con Shaheen e Peddio che prendono il posto di Iannetti prima e di Sotgia poi. Si fa vedere la Torres in avanti con una punizione dalla trequarti: cross di Ferrer in mezzo all’area, ma palla tra le braccia di Sydney. Al 75’, Res di nuovo pericolosa con un tiro di Vanessa Nagni di poco a fil di palo. Fa fatica la Torres ad imporre il proprio gioco, visto durante le ultime giornate di campionato. La reazione arriva a cinque minuti dalla fine, con una punizione da limite (per un fallo di mano apparso, invece, in area). Batte capitan Valentina Congia e palla che batte violentemente sull’incrocio dei pali. Si rifà vedere la Res con un tiro dal limite di Veronica Spagnoli al minuto 87, che vale il 3-0. Dopo cinque vittorie ed un pareggio in campionato, arriva quindi la prima sconfitta stagionale, che vale lo stop negli ottavi di finale di Coppa Italia.



RES WOMEN TOTTI SOCCER SCHOOL-SASSARI TORRES 3-0:

RES WOMEN TOTTI SOCCER SCHOOL: K.Sydnee, Romanzi, Liberati, Mosca, Nagni, Fracassi, Simeone, Teci, Rossi, Percuoco, Cosentino. Allenatore Stefano Fiorucci.

SASSARI TORRES: Savickaitė, Sotgia (22'st Peddio), Sondore, Congia, Campesi, Sotgiu, Iannetti (20’st Shaheen), Borg, Ferrer; Dasara, Ladu. Allenatore Mario Desole.

ARBITRO: Martino di Firenze.

RETI: 7′ Rossi, 3'st Nagni, 42’st Spagnoli. Commenti SASSARI - Eliminazione amara per la Sassari Torres a Roma. Per le ragazze di mister Desole arriva la prima sconfitta stagionale negli ottavi di Coppa Italia di calcio femminile contro la Res women Totti soccer school. Un 3-0 secco, complice le tante assenze ed una giornata sfortunata da dimenticare.PRIMO TEMPO. Nei primi minuti di gioco, si rende subito pericolosa la Res: dopo uno svarione difensivo, l’attaccante supera il portiere, ma sbaglia clamorosamente il gol del vantaggio. Sul ribaltamento di fronte, occasionissima per le ospiti: azione in rapidità e tiro di Ferrer, che sfiora la rete. Sono passati solo 3' di gioco. Al 7', l’arbitro concede un rigore molto dubbio per le locali: Ilenia Rossi sembra inciampare sul pallone, ma arriva comunque il fischio dell’arbitro. Dal dischetto la stessa Rossi segna l’1-0. Al 26’ calcio d’angolo per le rossoblu, colpo di testa di Congia, che si insacca all’incrocio dei pali. Tutto fermo però: l’arbitro annulla per un presunto fallo in area. Altra occasione per la Res, Campesi non aggancia una palla alta e Percuoco spara alto da ottima posizione. Negli ultimi minuti, la Res si vede annullare il 2-0 su segnalazione del guardalinee: fuorigioco. Finisce il primo tempo, dopo due minuti di recupero si va negli spogliatoi sull'1-0.SECONDO TEMPO. Al 48', punizione dal limite per la Res: calcia a giro di Nagni ed è il 2-0. Doppio cambio torresino tra il 65' ed il 67', con Shaheen e Peddio che prendono il posto di Iannetti prima e di Sotgia poi. Si fa vedere la Torres in avanti con una punizione dalla trequarti: cross di Ferrer in mezzo all’area, ma palla tra le braccia di Sydney. Al 75’, Res di nuovo pericolosa con un tiro di Vanessa Nagni di poco a fil di palo. Fa fatica la Torres ad imporre il proprio gioco, visto durante le ultime giornate di campionato. La reazione arriva a cinque minuti dalla fine, con una punizione da limite (per un fallo di mano apparso, invece, in area). Batte capitan Valentina Congia e palla che batte violentemente sull’incrocio dei pali. Si rifà vedere la Res con un tiro dal limite di Veronica Spagnoli al minuto 87, che vale il 3-0. Dopo cinque vittorie ed un pareggio in campionato, arriva quindi la prima sconfitta stagionale, che vale lo stop negli ottavi di finale di Coppa Italia.RES WOMEN TOTTI SOCCER SCHOOL: K.Sydnee, Romanzi, Liberati, Mosca, Nagni, Fracassi, Simeone, Teci, Rossi, Percuoco, Cosentino. Allenatore Stefano Fiorucci.SASSARI TORRES: Savickaitė, Sotgia (22'st Peddio), Sondore, Congia, Campesi, Sotgiu, Iannetti (20’st Shaheen), Borg, Ferrer; Dasara, Ladu. Allenatore Mario Desole.ARBITRO: Martino di Firenze.RETI: 7′ Rossi, 3'st Nagni, 42’st Spagnoli.