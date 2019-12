Condividi | Red 11:04 Il sodalizio sportivo, in collaborazione con il Centro trasfusionale di Alghero, ha organizzato una giornata dedicata alla donazione. Venerdì, dalle 8, i soci ed i familiari potranno donare il sangue o il plasma nel Centro trasfusionale dell´Ospedale Civile di Alghero Alghero Bike: sport e solidarietà



ALGHERO - L'Alghero Bike, in collaborazione con il Centro trasfusionale di Alghero, ha organizzato una giornata dedicata alla donazione. Venerdì 6 dicembre, dalle 8, i soci ed i familiari potranno donare il sangue o il plasma nel Centro trasfusionale dell'Ospedale Civile di Alghero.



Per la donazione del plasma, sarà necessario prendere appuntamento. Infatti, per ottimizzare i tempi di attesa, bisognerà telefonare al numero 079/9955215, precisando che si è donatore dell'Alghero Bike.



«Alghero Bike, non solo sport, ma sempre più impegno sociale. Forza ragazzi fatevi onore», chiosa il presidente del sodalizio sportivo Luciano Catogno. Commenti ALGHERO - L'Alghero Bike, in collaborazione con il Centro trasfusionale di Alghero, ha organizzato una giornata dedicata alla donazione. Venerdì 6 dicembre, dalle 8, i soci ed i familiari potranno donare il sangue o il plasma nel Centro trasfusionale dell'Ospedale Civile di Alghero.Per la donazione del plasma, sarà necessario prendere appuntamento. Infatti, per ottimizzare i tempi di attesa, bisognerà telefonare al numero 079/9955215, precisando che si è donatore dell'Alghero Bike.«Alghero Bike, non solo sport, ma sempre più impegno sociale. Forza ragazzi fatevi onore», chiosa il presidente del sodalizio sportivo Luciano Catogno.