Seconda categoria: Audax in rimonta, Treselighes ok

ALGHERO - Nel match valido per la nona giornata del campionato di Seconda categoria, l'Audax recupera dallo 0-2 al 2-2 contro l'Ittiri sprint, che perde così la vetta della classifica. Poker del Treselighes, che vola sul 3-0 in meno di mezz'ora, subisce due reti, ma chiude 4-2 sul Padria.



AUDAX ALGHERESE-ITTIRI SPRINT 2-2:

AUDAX ALGHERESE: Sotgiu, Caddeo, Carboni (16' Soggiu), Soddu (20'st Cecconello), Ortu, Carta, Riu, China, Martinez, Tedde, R.Baldino (43'st Delogu).

ITTIRI SPRINT: Manca, Zurru (1'st Simula), Desole, Mura, Pischedda, Puggioni, Chighine (32'st Porcu), Saba, Meloni (24'st Abdel Moula), Piras, G.M.Baldino.

ARBITRO: Marras di Sassari.

RETI: 2' G.M.Baldino, 9' Chighine, 25'st Tedde, 37'st China.



TRESELIGHES-PADRIA 4-2:

TRESELIGHES: Caddeo, Ballarini, Argiolas, Libi, Salaris, Agostini, Ascione, Finetti (36'st Correddu), Fall (5'st Rizzu), Frau, Perrone.

PADRIA: Cossu, S.Contu, Meloni (34'st Fadda), Devinu (24'st Jadama), Cau, Pinna, Soggiu, Seedy, Pudda, Solinas, D.Contu.

ARBITRO: Calvia di Alghero.

RETI: 3' Frau (rig.), 7' Perrone, 24' Perrone, 31' Cau, 19'st Solinas, 42'st Ascione.



Risultati della nona giornata:

Audax algherese-Ittiri sprint 2-2

Boyl Putifigari-San Paolo Apostolo 1-0

Calmedia-Sennori 0-1

Duospedes-Mara 2-1

Florinas-Sporting Cantera 3-1

Ploaghe-Caniga 4-0

Treselighes-Padria 4-2



Classifica: Ploaghe 23; Ittiri sprint 21; Sennori 20; Florinas 17; Audax algherese e Boyl Putifigari 16; Treselighes*, San Paolo apostolo e Mara 11; Calmedia, Sporting Cantera e Duospedes 7; Caniga 4; Padria 3. (* un punto di penalizzazione).



Partite della decima giornata:

Calmedia-Audax algherese

Caniga-Sporting Cantera

Ittiri sprint-Treselighes

Mara-Boyl Putifigari

Padria-Duospedes

San Paolo apostolo-Florinas

