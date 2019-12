Condividi | Red 16:08 Mercoledì, ad Alghero, sono in programma i festeggiamenti in onore della Patrona dei Vigili del fuoco con la Santa Messa celebrata alle 10, nella Parrocchia di San Giuseppe, alla presenza di autorità politiche, civili e militari. Poi, il Distaccamento dei Vigili del fuoco di Via Napoli ospiteranno i presenti per un rinfresco Santa Barbara: festa per i Vigili del fuoco



ALGHERO - Mercoledì 4 dicembre, ad Alghero, sono in programma i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco con la Santa Messa celebrata alle 10, nella Parrocchia di San Giuseppe, alla Pietraia, alla presenza di autorità politiche, civili e militari. Poi, il Distaccamento dei Vigili del fuoco di Via Napoli ospiteranno i presenti per un rinfresco.



Rinfresco realizzato grazie alla collaborazione di tante ditte algheresi che con il loro contributo hanno voluto esprimere gratitudine e riconoscenza al corpo dei pompieri. Inoltre, fanno sapere i Vigili del fuoco che nel pomeriggio dello stesso giorno resteranno a disposizione dei bambini che vorranno passare in caserma per scattare una foto o per vedere i mezzi.