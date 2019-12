Condividi | Red 17:17 E´ algherese la truccatrice di spose più brava d’Italia ed anche lo sposo più bello d’Italia è quello che veste l’abito tradizionale sardo, rivisitato in chiave chic. E’ stato un trionfo per le eccellenze isolane alla Notte degli Oscar dei matrimoni italiani Oscar Wedding: vincono Alghero ed Orani



ALGHERO - E' algherese la truccatrice di spose più brava d’Italia ed anche lo sposo più bello d’Italia è quello che veste l’abito tradizionale sardo, rivisitato in chiave chic. E’ stato un trionfo per le eccellenze isolane alla “Notte degli Oscar dei matrimoni italiani”. Valeria Boncoraglio e la Sartoria Modolo di Orani hanno vinto il primo premio alla “Special night dell’Italian wedding awards 2019”, il concorso che incorona i migliori professionisti italiani dell’organizzazione delle nozze a livello nazionale, rispettivamente per le categorie “Abiti da sposo” e “Make up artist”. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato sabato sera nella maestosa Cappella di Sant’Uberto della Reggia di Venaria, a Torino, davanti al firmamento del mondo del wedding nazionale ed internazionale ed alle eccellenze del Made in Italy, arrivate in finale dopo aver superato le qualificazioni alle semifinali regionali.



L’Italian wedding awards è una vera e propria notte degli Oscar, «siamo felicissime, già lo scorso anno la Sardegna aveva ricevuto un premio, quest’anno i vincitori sono due. Siamo dunque in crescita», dichiarano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, event manager di “Oggi sposi & exclusive wedding” e referenti per la Sardegna dell’Italian wedding awards. Un successo per i professionisti sardi. Due nomi affermati di altissimo livello nel panorama internazionale e conosciuti al grande pubblico. Boncoraglio, make up artist freelance di Alghero, formatasi nella scuola di maquillage di Chanel e Lancôme, si divide tra la Sardegna e Londra, ha ideato il brand “Make up in vetrina” ed i suoi lavori sono apparsi nelle prestigiose riviste internazionali “Vogue sposa”, “Cosmopolitan”, “Idea sposa” ed “Elle sposa”. Durante la stagione estiva, Valeria Boncoraglio si trasferisce in Costa Smeralda, dove trucca le principesse e le più belle donne del jet set internazionale, tra cui Elisabetta Gregoraci, Pamela Anderson e Rita Ora.



Con i suoi abiti tradizionali ed in stile etnico rivisitati in chiave chic, la Sartoria Modolo è una vera e propria celebrità. E' famosa per la lavorazione del velluto e per la realizzazione del tipico abito ispirato alla foggia classica indossata tradizionalmente dal pastore barbaricino. Le confezioni dell'atelier di Orani hanno vestito e vestono importanti personaggi, come Francesco Cossiga, Vittorio Sgarbi e Sergio D'Antoni. A selezionare i candidati giudici esperti da tutto il mondo e nomi illustri del wedding mondiale. Tra loro Elizabeth Solaru, della famosissima "Elizabeth's cake emporium", la miglior pasticceria per torte nuziali di Londra, il grande stilista irlandese Ray Lowbridge ed i responsabili del Dwp congress di Dubai, che premia le migliori professionalità del settore delle nozze nel mondo. Un po' di Sardegna anche nella conduzione della serata, affidata all'algherese Anthony Peth, volto noto del piccolo schermo e conduttore di programmi tv sui canali Rai e La 7. Dopo la premiazione, il Royal gala dinner party ha incantato i partecipanti all'interno della Reggia, per l'occasione impreziosita da raffinatissimi allestimenti realizzati con luci, fiori ed arredi in stile impero. Un menu ad hoc ha poi contribuito a rinverdire gli antichi fasti del Palazzo Reale, anche grazie a musicisti e figuranti in abiti d'epoca, che hanno deliziato gli ospiti con performances mozzafiato.