CalcioLive: Cagliari-Sampdoria 0-1 all´intervallo



CAGLIARI - E' in corso di svolgimento sul manto erboso della Sardegna Arena il match tra rossoblu e blucerchiati, valido per il campionato di serie A. Tra i liguri diversi ex: Nicola Murru ed Albin Ekdal in campo e mister Claudio Ranieri in panchina. Dirige l'incontro il signor Gianluca Aureliano di Bologna.



PRIMO TEMPO. All'8', ci prova Faragò da fuori e guadagna un corner. Due minuti dopo, Joao Pedro lamenta una trattenuta in area, ma per l'arbitro è tutto regolare. Decisamente meglio il Cagliari in questo primo terzo del primo tempo. Al 22', ci prova Joao Pedro, ma il suo rasoterra è bloccato da Audero. Tre minuti dopo, cross dalla sinistra di Pellegrini, Joao Pedro in tuffo di testa manda la palla oltre il palo più lontano. Il Cagliari continua a spingere. Al 34', cross dalla destra, splendida rovesciata di Quagliarella a centro area ed altrettanto splendida risposta di Rafael, che alza sulla traversa. Due minuti dopo, ripartenza blucerchiata, Quagliarella per Ramirez, che alza troppo la mira. Al 37', Pellegrini scivola nella propria area ed atterra Ramirez: l'arbitro indica il dischetto e Quagliarella trasforma. Reazione rossoblu, ma senza esito. L'arbitro concede tre minuti di recupero. Al 47', cross di Nainggolan e, in precario equilibrio, Simeone anticipa Joao Pedro, ma incorna verso l'esterno dell'area. Si va al riposo sullo 0-1 Sampdoria.



CAGLIARI-SAMPDORIA 0-1:

CAGLIARI: Rafael, Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Castro, Cigarini, Rog, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. (A disposizione: Aresti, Ciocci, Lykogiannis, Mattiello, Pinna, Walukiewicz, Deiola, Ionita, Nandez, Oliva, Cerri, Ragatzu). Allenatore Rolando Maran.

SAMPDORIA: Audero, Thorsby, Ferrari, Colley, Murru, Ramirez, Vieira, Ekdal, Jankto, Gabbiadini, Quagliarella. (A disposizione: Falcone, Seculin, Augello, Chabot, Murillo, Regini, Leris, Linetty, Maroni, Rigoni, Caprari). Allenatore Claudio Ranieri.

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna.

RETE: 37' Quagliarella (rig.).



