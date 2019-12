Condividi | Red 9:19 Domani mattina, nella Cattedrale dedicata all´Immacolata Concezione, il parroco Angelo Cocco celebrerà la Santa Messa per la festa della Martire, Patrona della Marina militare e dei marinai Santa Barbara per i marinai algheresi



ALGHERO – Domani, mercoledì 4 dicembre, alle 10.30, nella Cattedrale dedicata all'Immacolata Concezione, il parroco Angelo Cocco celebrerà la Santa Messa per la festa della Martire, Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e dei marinai. Si narra che Barbara di Nicomedia in Bitinia fu rinchiusa in una torre e poi condotta al martirio per la sua indomata fede cristiana osteggiata dal padre pagano Discorro, che al «quattro del mese di dicembre, regnante Massimiano Imperatore, ed essendo preside Marziano, dopo aver ucciso con le proprie mani la figlia, fu incenerito da un fulmine celeste».



La martire, nell'imminenza del supremo sacrificio, pregò Gesù: «tu che tendesti i cieli e fondasti la terra, e rinchiudesti gli abissi, che comandasti ai nuvoli che piovessero sovra i buoni e sovra i rei, andasti sopra il mare e riprendesti il tempestoso vento, al quale tutte le cose obbediscono, esaudisci per la tua misericordia infinita l'orazione della tua ancella. Prego il Signore mio Gesù, se alcuna persona a tua laude farà memoria di me e del mio martirio, mandale grazia per tua misericordia».