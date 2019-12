Condividi | Cor 9:38 Nominati i cinque nuovi componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna: una donna per la carica di presidente. Tra loro anche un algherese: è Alessandro Balzani Corecom, scelti i nuovi componenti



ALGHERO - Nominati con decreto del presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, i sei componenti del Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna che sostituiscono il precedente comitato, scaduto nei mesi scorsi. Si tratta dell'algherese Alessandro Balzani, di Graziano Cesaraccio, Maria Stella Locci, Sergio Nuvoli e Luisa Anna Ronchi, nominata presidente.



Il Corecom, braccio operativo dell’Autorità garante delle comunicazioni l'Agcom, è organo di consulenza, supporto, garanzia e gestione della Regione Sardegna per quanto attiene l’intero sistema delle comunicazioni. I sei nuovi componenti sono stati scelti tra le 34 candidature ammesse, «per la loro documentata competenza ed esperienza nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici». Il comitato allo stesso tempo svolge per l’Authority nazionale diverse funzioni delegate, tra le quali: la conciliazione tra utenti ed enti gestori telefonici; la tutela dei minori nel settore radiotelevisivo; la vigilanza sulla diffusione dei sondaggi; l’esercizio del diritto di rettifica.



