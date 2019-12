Condividi | Cor 7:50 L´anziano, come ogni sera, era uscito per portare a spasso il suo cane, ma una volta arrivato in via Gavino Pinna, il tragico incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani, il 118 e i Vigili del fuoco 86enne travolto sulle strisce a Sassari



SASSARI - Tragedia a Sassari nella tarda serata di lunedì. Ad avere la peggio un anziano signore in procinto di attraversare la strada col suo cagnolino.



L'86enne Giulio Gantar è stato però travolto e ucciso sulle strisce pedonali. A nulla sono valsi i soccorsi immediati.



