Condividi | A.B. 8:26 Ieri mattina, il presidente della Regione autonoma della Sardegna ha ricevuto a Villa Devoto il presidente del Cagliari, che ha illustrato il programma di sviluppo della società ed il rapporto della squadra con i sardi Calcio e politica: Solinas incontra Giulini



CAGLIARI – Ieri mattina (martedì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha ricevuto a Villa Devoto il presidente del Cagliari calcio Tommaso Giulini, che ha illustrato il programma di sviluppo della società ed il rapporto della squadra con i sardi. «Il Cagliari rappresenta la proiezione di un popolo e dell’Isola»¸ ha dichiarato Solinas.



«Ci avviciniamo alla ricorrenza dei cento anni del club con entusiasmo e orgoglio. Anche a nome di tutti i sardi voglio testimoniare il sostegno della Regione alla squadra e ai suoi dirigenti per l’impegno straordinario profuso finora in questa stagione», ha sottolineato il presidente della Regione.



«È importante diffondere il valore educativo dello sport che rappresenta un importante elemento per la formazione dei nostri giovani - ha concluso il governatore dell'Isola, evidenziando - il modello positivo di vita e la funzione socializzante e di aggregazione dell’attività sportiva».



Nella foto: Tommaso Giulini e Christian Solinas Commenti CAGLIARI – Ieri mattina (martedì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha ricevuto a Villa Devoto il presidente del Cagliari calcio Tommaso Giulini, che ha illustrato il programma di sviluppo della società ed il rapporto della squadra con i sardi. «Il Cagliari rappresenta la proiezione di un popolo e dell’Isola»¸ ha dichiarato Solinas.«Ci avviciniamo alla ricorrenza dei cento anni del club con entusiasmo e orgoglio. Anche a nome di tutti i sardi voglio testimoniare il sostegno della Regione alla squadra e ai suoi dirigenti per l’impegno straordinario profuso finora in questa stagione», ha sottolineato il presidente della Regione.«È importante diffondere il valore educativo dello sport che rappresenta un importante elemento per la formazione dei nostri giovani - ha concluso il governatore dell'Isola, evidenziando - il modello positivo di vita e la funzione socializzante e di aggregazione dell’attività sportiva».Nella foto: Tommaso Giulini e Christian Solinas