La convention politica è in programma domani, al teatro Verdi. E´ il debutto della nuova compagine Cambiamo! in Sardegna. A fare gli onori di casa con lui sul palco, il co-fondatore e responsabile regionale Antonello Peru, che introdurrà i lavori della serata Politica: Giovanni Toti a Sassari



SASSARI - Giovanni Toti ha scelto la Sardegna per la sua prima uscita ufficiale nazionale dopo la fondazione di “Cambiamo!”. Il leader del nuovo soggetto politico sarà infatti a Sassari, domani, venerdì 6 dicembre, alle 18, al Teatro Verdi.



A fare gli onori di casa con lui sul palco, il co-fondatore e responsabile regionale di Cambiamo! Antonello Peru, che introdurrà i lavori della serata. Toti, presidente della giunta regionale della Liguria, ha dato vita da pochi mesi ad un nuovo soggetto politico che, in pochissimo tempo, ha già ricevuto numerosissime adesioni.



Anche in Sardegna, Cambiamo! è già presente in Consiglio regionale, proprio con Peru, ma anche in diversi Consigli comunali. Inoltre, sono in costante aumento le iscrizioni anche da parte di singoli cittadini.



