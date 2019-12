Condividi | Red 12:11 Cinquantaquattro interventi in tutta l’Isola, per un importo di oltre 90milioni di euro. A tanto ammontano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico da alluvioni e superamento delle criticità indicate dal Piano d’assetto idrogeologico Patto sviluppo: 90mln per rischio idrogeologico



CAGLIARI - Cinquantaquattro interventi in tutta l’Isola, per un importo di oltre 90milioni di euro. A tanto ammontano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 destinate agli interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico da alluvioni e superamento delle criticità indicate dal Piano d’assetto idrogeologico.



Da nord a sud, numerosi gli interventi programmati sui canali coperti come il Riu Canali (Ales per 2milioni di euro), il Rio Ispedrunele (Bultei, 3,7milioni), il canale Codula de Gustui (Dorgali, 2,5milioni), il canale Mortolli–Gongale (Lula, 2,5milioni), Rio Lollove e Rio Thiesi (Nuoro, 6milioni), i canali Funtaneddas–Masala e Santa Lucia (Muravera, 2,3milioni), il Rio Sa Pirichedda (Padru, 210mila euro), i canali Liscia Culumbu e Palau Est (Palau, 1,6milioni), Riu Bia Traversa (Solarussa, 8,1milioni) e Rio Tula (Tula, 4,1milioni). Oltre alle opere idrauliche, programmati anche interventi sui ponti.



A San Gavino, tra gli altri, è prevista la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Flumini Mannu (Strada statale 197) e demolizione del ponte della Strada provinciale 14 per una spesa complessiva di 1,5milioni di euro, mentre in provincia di Nuoro i lavori riguarderanno Ponte San Paolo, ex Ss125, sul rio Palau, per un totale di 2,4milioni di euro.