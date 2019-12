Condividi | A.B. 17:44 Novità in maglia rossoblu. Il difensore palermitano Alberto Cossentino torna a Sassari, mentre il difensore laziale Alessio Rizzi, classe 1999, ha svolto oggi il primo allenamento agli ordini di mister Mariotti Torres: arrivano Cossentino e Rizzi



SASSARI – Doppia novità in casa Torres, con due rinforzi in arrivo dal calciomercato. Il difensore palermitano Alberto Cossentino torna a Sassari, mentre il difensore laziale Alessio Rizzi, classe 1999, ha svolto oggi il primo allenamento agli ordini di mister Mariotti



Cossentino è arrivato ieri (mercoledì) in città, dopo essere stato costretto a lasciare il ritiro rossoblu in estate per un problema a un’anca. Dopo l’operazione e tre mesi di riabilitazione fisioterapica, il giocatore, che è sempre rimasto tesserato con la Torres, è tornato Sassari per unirsi alla squadra e proseguire nel cammino interrotto. Cossentino ha svolto tutti gli esami ed effettuato i test necessari, sotto la guida dell’equipe medica che l’ha seguito in questi mesi ed è stata sempre in contatto con lo studio Fisioterapico Beta di Sassari. Risolte le problematiche legate al post operazione, con l’ok all’inizio dell’attività sul campo programmato dal primo dicembre, occorreranno almeno tre settimane di lavoro per la completa ripresa atletica. Il giocatore ha iniziato già il differenziato con il preparatore Mascaro. Nato a Palermo il 10 settembre 1988, 187centimetri d'altezza, l’esperto difensore ha collezionato nella sua lunga carriera quasi 200 presenze tra serie C e D. Per lui 27presenze in rossoblù nella stagione di Lega Pro 2015/16. Cossentino ha una lunga esperienza nei campi di C, dove ha militato, oltre che con la Torres, anche nel Novara, Gela, Andria, Reggiana ed Aversa Normanna. Vanta una presenza in serie A con i rosanero del Palermo (stagione 2007/08) ed una in serie B con il Novara (2010/11).



Il giovane difensore esterno era seguito da tempo dal tecnico sassarese, che aveva fatto richiesta di un altro '99 da inserire tra gli under. Nato a Marino, Rizzi è cresciuto nelle giovanili della Roma, dove è arrivato fino alla formazione Primavera, e ha già maturato molta esperienza in due anni di Serie D (con 29presenze a stagione, e due gol) nell'Atletico Fiuggi. Punto fermo della retroguardia dei laziali, è stato riconfermato e ha iniziato la stagione, ma senza collezionare presenze a causa della lussazione alla spalla che l'ha tenuto fermo per un mese. Perfettamente recuperato, il ragazzo ha deciso di sposare il progetto Torres in questa seconda parte di stagione e sarà da subito a disposizione del tecnico.



Nella foto: Alberto Cossentino Commenti SASSARI – Doppia novità in casa Torres, con due rinforzi in arrivo dal calciomercato. Il difensore palermitano Alberto Cossentino torna a Sassari, mentre il difensore laziale Alessio Rizzi, classe 1999, ha svolto oggi il primo allenamento agli ordini di mister MariottiCossentino è arrivato ieri (mercoledì) in città, dopo essere stato costretto a lasciare il ritiro rossoblu in estate per un problema a un’anca. Dopo l’operazione e tre mesi di riabilitazione fisioterapica, il giocatore, che è sempre rimasto tesserato con la Torres, è tornato Sassari per unirsi alla squadra e proseguire nel cammino interrotto. Cossentino ha svolto tutti gli esami ed effettuato i test necessari, sotto la guida dell’equipe medica che l’ha seguito in questi mesi ed è stata sempre in contatto con lo studio Fisioterapico Beta di Sassari. Risolte le problematiche legate al post operazione, con l’ok all’inizio dell’attività sul campo programmato dal primo dicembre, occorreranno almeno tre settimane di lavoro per la completa ripresa atletica. Il giocatore ha iniziato già il differenziato con il preparatore Mascaro. Nato a Palermo il 10 settembre 1988, 187centimetri d'altezza, l’esperto difensore ha collezionato nella sua lunga carriera quasi 200 presenze tra serie C e D. Per lui 27presenze in rossoblù nella stagione di Lega Pro 2015/16. Cossentino ha una lunga esperienza nei campi di C, dove ha militato, oltre che con la Torres, anche nel Novara, Gela, Andria, Reggiana ed Aversa Normanna. Vanta una presenza in serie A con i rosanero del Palermo (stagione 2007/08) ed una in serie B con il Novara (2010/11).Il giovane difensore esterno era seguito da tempo dal tecnico sassarese, che aveva fatto richiesta di un altro '99 da inserire tra gli under. Nato a Marino, Rizzi è cresciuto nelle giovanili della Roma, dove è arrivato fino alla formazione Primavera, e ha già maturato molta esperienza in due anni di Serie D (con 29presenze a stagione, e due gol) nell'Atletico Fiuggi. Punto fermo della retroguardia dei laziali, è stato riconfermato e ha iniziato la stagione, ma senza collezionare presenze a causa della lussazione alla spalla che l'ha tenuto fermo per un mese. Perfettamente recuperato, il ragazzo ha deciso di sposare il progetto Torres in questa seconda parte di stagione e sarà da subito a disposizione del tecnico.Nella foto: Alberto Cossentino