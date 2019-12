Condividi | Cor 9:03 La Lega Salvini Premier sarà presente in mille piazze italiane, il 7 e 8 Dicembre, e raccoglierà le firme per chiedere al Governo il ritiro all’adesione della riforma del MES Mes, gazebo Lega a Sassari, Alghero e Porto Torres



ALGHERO - In provincia di Sassari sono stati organizzati appuntamenti in piazza con il Gazebo nelle città di Sassari, Alghero, Porto Torres, Castelsardo ma anche in altri altri centri della provincia dove la Lega inizia a radicarsi col lavoro di militanti e cittadini. «Sabato e domenica saremo nelle piazze per raccogliere le firme necessarie per fermare il trattato del MES, e impedire che venga barattato il futuro dei nostri figli per la sopravvivenza di un Governo, quello di Giuseppe Conte, asservito ai burocrati di Bruxelles».



Con queste parole Michele Pais, Coordinatore provinciale di Sassari della Lega, annuncia la mobilitazione per questo fine settimana con Gazebo nelle città di Sassari, Alghero, Porto Torres e Castelsardo. «In questi giorni - prosegue Pais - si parla tanto del MES, quel meccanismo europeo che, in modo ingannevole, viene definito salva-stati, ma invece nasconde una criminale bugia perché si tratta in realtà di un trattato ammazza-stati».



«Con la riforma del MES - sottolinea Michele Pais - l’Italia dovrebbe versare 120 miliardi di risparmi dei nostri cittadini per salvare le banche tedesche. Tutto questo è inaccettabile, e per questo saremo nelle piazze per spiegare agli italiani la truffa del Governo Conte».



