Nuova operazione condotta dalla Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari. I Baschi verdi hanno sanzionato cinque commercianti, denunciandone uno. Inoltre, sono state scoperte alcune stalattiti asportate illegalmente da siti naturali e pronte per essere vendute Contraffazione e sicurezza: 9.200 articoli sequestrati



CAGLIARI - Prosegue l’attività della Guardia di finanza di Cagliari a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e contraffatti ed all’abusivismo commerciale. Nelle ultime ore, i Baschi verdi della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso un intervento in un emporio di Sestu, operante nel campo del commercio al dettaglio di abbigliamento, accessori, oggettistica, giocattoli e scarpe. Durante il controllo, i finanzieri hanno riscontrato la presenza di numerose tipologie di merce vendute in difformità dalla prevista regolamentazione, sia per quel che riguarda il profilo del Codice del consumo, sia per gli aspetti legati alla commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti.



Le Fiamme gialle hanno trovato 3.538 articoli vari (tra accessori di bellezza, cover per cellulari e bigiotteria varia) privi delle istruzioni di sicurezza in lingua italiana e delle indicazioni relative all’importatore, 229 articoli elettronici (sveglie, orologi digitali, bilance termometri e calcolatrici) recanti la marcatura “Ce” contraffatta e 172 paia di scarpe “Converse all sta”r contraffatte. Proseguendo le indagini, custodite in casse di legno ed in scatoloni con tanto di imballaggio per preservarne l’integrità, i finanzieri hanno rinvenute alcune stalattiti. Al pari di altri beni naturali costituenti l'ecosistema, l’ambiente carsico, facente parte del patrimonio naturale, è soggetto a specifica tutela, che ne preserva l’integrità e lo salvaguarda da condotte illecite, quali l’asportazione dalla propria sede di formazione. Il materiale trovato, non commerciabile, sottratto da un sito “protetto” (e pertanto di provenienza illecita) e destinato probabilmente a qualche acquirente collezionista, era tenuto in una parte riservata del locale commerciale. Per questo, la titolare del negozio è stata denunciata alla locale Autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, cui si è aggiunto quello di contraffazione e frode in commercio, oltre ad una sanzione amministrativa di 1.032euro per le violazioni al Codice del consumo.



I controlli dei finanzieri hanno abbracciato anche aspetti legati alla sicurezza ed alla conformità dell’immobile. Durante le operazioni, sono state riscontrate anche discordanze tra le planimetrie allegate al contratto di locazione e la reale conformazione dell’immobile, venivano riscontrate situazioni di potenziale pericolo relative ad un impianto elettrico non a norma, alla rilevazione di un soppalco realizzato abusivamente con strutture metalliche, ed alla presenza di fuochi pirotecnici non adeguatamente conservati unitamente a bombole vuote di Gpl: tutte circostanze che hanno comportato l’interdizione all’accesso alla parte del locale commerciale, lo sgombero del materiale infiammabile e l’obbligo di ripristino della planimetria originale dell’immobile.



